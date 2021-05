LGBTIQ-Community Pride Festival soll 2022 in der Stadt Luzern stattfinden Das regenbogenfarbige Festival zur Gleichstellung von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen soll nächsten Sommer in Luzern stattfinden. Initiant ist Dario Muzzin aus Brunnen. Melanie Schnider 15.05.2021, 05.00 Uhr

Im Sommer 2022 ist es so weit: Die Pride soll in die Stadt Luzern kommen. Diese Neuigkeit verrät Dario Muzzin dem «Bote der Urschweiz» in einem Interview. Der 28-jährige Brunner ist Vorstandsmitglied des Vereins Pride Zentralschweiz. Er setzt sich dafür ein, dass das regenbogenfarbige Festival zur rechtlichen Gleichstellung der LGBTIQ-Lebensweise nächsten Sommer in Luzern durchgeführt werden kann – die Abkürzung LGBTIQ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transmenschen, intergeschlechtliche und queere Menschen. «Es gibt eine Pride in Zürich, in Genf und in Lugano. Nicht aber in der Zentralschweiz. Dies wollen wir ändern», sagt Dario Muzzin. Aktuell stehe der 2020 gegründete Verein im regen Austausch mit der Stadt Luzern.

Mit Mut und Tatendrang setzt sich der Brunner Dario Muzzin für eine Gleichstellung der LGTBIQ-Gemeinschaft in der Schweiz und für eine Durchführung der Pride in Luzern ein. Bild: Melanie Schnider

«Homosexualität ist in der Zentralschweiz noch immer ein viel grösseres Tabu als in anderen Regionen der Schweiz», berichtet der Brunner. Die LGBTIQ-Community wolle aufzeigen, wie viele verschiedene Lebensformen es gebe, und für deren Akzeptanz in der Gesellschaft kämpfen. «Gäbe es absolute Gleichberechtigung, gäbe es die Pride nicht», illustriert der Brunner. Sein Einsatz für eine Pride Zentralschweiz ist nicht sein erstes Engagement für die LGBTIQ-Gemeinschaft. Bereits im April hat er sich für diese eingesetzt und ist dabei in den Fokus der Medien gerückt.

Dario Muzzin, der zwei Jahre in der Schweizergarde gedient hat, outete sich öffentlich als homosexuell, nachdem der Vatikan das Segnungsverbot für Schwule bekannt gegeben hatte. «Nach meinem eigenen Dienst im Vatikan war ich vom Entscheid der Glaubenskongregation und des Papstes restlos enttäuscht», gesteht der 28-Jährige und fügt an: «Dies war der Auslöser für mein Outing. Ich wollte ein Zeichen setzen.»

Ganz so mutig war Muzzin jedoch nicht immer. «Während meiner Zeit als Gardist musste ich mich komplett verstellen, denn Homosexualität ist im Vatikan ein absolutes Tabu und wird als Sünde gebrandmarkt», erzählt er. Absurderweise habe ihm dieser Lebensabschnitt jedoch dabei geholfen, sich selbst zu finden. «Nach den zwei Jahren Dienst realisierte ich, nun will ich ich selbst sein können», berichtet Muzzin.

Zurück in der Schweiz, absolvierte Dario Muzzin eine Führungsausbildung in der Schweizer Armee, arbeitete danach in der Privatwirtschaft als Chemielaborant und leitet heute die Abteilung Labor einer Recyclingfirma. Trotz seiner negativen Erfahrungen im Vatikan ist er von seinem Glauben nicht abgekommen.

«Die Heuchelei und Scheinheiligkeit der Kirche hat mich gewaltig enttäuscht. Doch mit der Zeit begann ich, das System und die Religion zu trennen», erklärt er. Er sei nach wie vor ein gläubiger Mensch. «Nur weil ich homosexuell bin, heisst dies noch lange nicht, dass ich weniger religiös bin», betont er. Von der Kirche wünscht er sich dennoch mehr Toleranz. «Homosexualität ist keine Sünde, es ist natürlich. Dies sollte die Kirche endlich einsehen», fordert er.

Auch das Zölibat sollte abgeschafft werden. «Betrachtet man das Zölibat auf der Grundlage der Maslow-Bedürfnispyramide, wird klar, dass damit ein Grundbedürfnis unterdrückt wird», sagt er. Doch nicht nur in der Kirche müsse sich etwas ändern, auch in der Schweiz.

«Noch immer gibt es bei uns keine Ehe für alle», sagt Dario Muzzin. Im Dezember stimmten zwar National- und Ständerat der Gesetzesänderung zu, doch das Referendum wurde bereits ergriffen. «Das ist wirklich schade. Die Schweiz hinkt in diesem Bereich hinter den anderen Staaten hinterher», betont Muzzin und ergänzt: «Tatsachen wie das ergriffene Referendum zeigen: Wir müssen noch immer hart für Gleichberechtigung kämpfen. Und dies im 21.Jahrhundert.»