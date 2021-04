Schwyz So verewigte sich Prinz Philip 1980 in Brunnen Am Samstag wurde Prinz Philipp beerdigt. 1980 war er in der Region zu Gast. Christoph Clavadetscher 18.04.2021, 09.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Königin Elisabeth II. 1980 beim Ausstieg aus dem Schiff in Brunnen: ebenfalls auf dem Bild Prinzgemahl Philip (rechts) und der damalige Bundesvizepräsident Hans Hürlimann. Bild: Archiv Bote der Schweiz

Der Tod von Prinz Philip, Gemahl der britischen Queen Elizabeth, löste in Grossbritannien grosse Trauer und eine weltweite Anteilnahme aus. Heute wird der Herzog von Edinburgh, der am 10. Juni 100 Jahre alt geworden wäre, in Schloss Windsor beigesetzt.

Die Queen, Prinz Philip, Bundesrat Hans Hürlimann (rechts neben der Queen) und Bundespräsident Georges-André Chevallaz 1980 auf dem Rütli. Bild: Keystone / Str

Prinz Philip war auch mehrmals in der Schweiz – privat und in offizieller Mission. So auch 1980, als er die Queen auf ihrem Staatsbesuch begleitete, der die Adligen am 2. Mai in die Zentralschweiz führte. Von Luzern aus ging es mit dem Dampfschiff Stadt Luzern aufs Rütli, von da später nach Brunnen, wo die Queen und Prinz Philip von mehreren Tausend Personen jubelnd empfangen wurden. Mit der Limousine wurden sie zum Bahnhof chauffiert, und von dort gings im Extrazug nach Zürich.

Die Queen und Prinz Philip trugen sich in Brunnen ins «Goldene Buch» ein. Bild: Archiv Bote der Schweiz

Der Gemeinde Ingenbohl blieb als Erinnerung an diesen Kurzbesuch ein besonderes Souvenir: Queen Elizabeth und Prinz Philip trugen sich auf der Fahrt vom Rütli nach Brunnen im «Goldenen Buch» der Gemeinde ein. Da die Queen keine Autogramme gibt, eine wahre Rarität.