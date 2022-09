Produktenamen Schweden ist verrückt nach Rigi-Schokolade Die «Rigi»-Schokolade ist ein Klassiker für Schwedinnen und Schweden. Nicole Auf der Maur Jetzt kommentieren 26.09.2022, 10.50 Uhr

Rigi-Schokolade vor dem Schwedenhaus: ein Klassiker für Schwedinnen und Schweden. Bild: PD

«Rigi» ist für viele Schwedinnen und Schweden nicht etwa die Königin der Berge, sondern ein Schokoladenklassiker. Laut einer Pressemitteilung des Herstellers Candy People feierte der Schokoladenriegel mit dem Namen Rigi im Jahr 2020 ein Comeback.

«Für die überwiegende Mehrheit der in den 70er-, 80er- und frühen 90er-Jahren Geborenen ist die Rigi-Milchschokolade mit vielen Kindheitserinnerungen verbunden», heisst es in der Medienmitteilung von 2020. Der Geschmack von Rigi wecke bei vielen Schwedinnen und Schweden Nostalgie. So passt die Rigi-Schokolade eigentlich nicht schlecht zu den Rigi Bahnen, die bekanntlich auch nostalgisch unterwegs sind.

«Wir beschäftigen uns mit dem Schützen der Marke»

Ivan Steiner von den Rigi Bahnen AG hat bereits von der Schokolade aus Schweden gehört. «Es gibt nicht nur rund um die Rigi viele regionale Produkte, die den berühmten Berg im Produktenamen mittragen, sondern auch Produkte aus der Schweiz oder dem Ausland. Soweit ich weiss, wurden wir nie vom Produzenten dieses Schokoladenprodukts angefragt, aber grundsätzlich sind wir solchen Dingen gegenüber positiv eingestellt. Wir freuen uns über Bilder von Rigi-Produkten, welche uns aus dem Ausland zugestellt werden», sagt Steiner. Die Verantwortlichen der Rigi Bahnen beschäftigen sich aber auch seit einiger Zeit mit dem Schützen der Marke Rigi. «Natürlich sind wir bestrebt, dass die Marke Rigi nur im Sinn der Region und des Bergs eingesetzt wird», meint Steiner.

Wie der Hersteller Candy People aus Schweden auf Anfrage des «Boten» schreibt, kam die Rigi-Schokolade 1951 auf den Markt. Damals wurde sie von der Firma Mazetti aus Schweden hergestellt. Anschliessend wurde sie durch die finnische Firma Fazer übernommen, bis sie 2005 vom Markt genommen wurde. Candy People brachte sie 2021 erneut heraus. Auf die Nachfrage des «Boten», wieso die Schokolade vor Jahren Rigi benannt wurde, hat der Hersteller Candy People leider nicht reagiert.

