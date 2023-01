Psychische Gesundheit Jugendpsychiatrie im Kanton Schwyz: Der Bedarf ist riesig, die Wartezeiten sind lang Immer mehr junge Menschen sind psychisch krank. Therapeuten sind gefordert, wie ein Besuch bei Triaplus in Goldau zeigt. Reicht das therapeutische Angebot im Kanton Schwyz aus? Petra Imsand Jetzt kommentieren 20.01.2023, 08.44 Uhr

Patrick Brunner, Leitender Arzt der Triaplus Kinder- und Jugendpsychiatrie Schwyz. Foto: Petra Imsand

Bereits vor der Pandemie war die Nachfrage nach Psychotherapie gross. Wartezeiten sind schweizweit ein Problem. Auch das Team um Patrick Brunner, Leitender Arzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) Schwyz der Triaplus AG, ist mehr als nur gefordert. Der Bedarf ist riesig. Die Wartezeiten, bis es zu einer ambulanten Erstabklärung kommt, liegen im Kanton Schwyz, je nach Grund der Anmeldung, weit auseinander.

Was ist Triaplus? Die Triaplus AG vereint die psychiatrische Grundversorgung für Erwachsene, Kinder und Jugendliche in den Kantonen Uri, Schwyz und Zug. Sie bietet über die Kantonsgrenzen hinweg eine koordinierte ambulante, teilstationäre und stationäre Behandlung. (pd)

Selbst während der Pandemie wurde gewährleistet, dass Betroffene in Notfallsituationen während des Anmeldetages eingeladen worden seien. «In solchen Fällen gibt es keine Wartezeit», betont Brunner. «In dringlichen Situationen, beispielsweise bei Menschen mit einer Essproblematik, welche stark an Gewicht verlieren, liegt die Wartezeit zwischen wenigen Tagen und zwei Wochen.» Zeige sich in der Anmeldung und bei einem bei Bedarf erfolgenden telefonischen Kontakt mit einem Mitglied des Leitungsteams keine unmittelbare Bedrohung, könnten bis zu fünf Monate verstreichen, bis ein Termin zu einer psychiatrischen Abklärung frei werde. Für einen Termin bei der Fachstelle für Autismus beispielsweise könne die Wartezeit teilweise noch länger sein und bis zu einem Jahr dauern. Ein gesamtschweizerisches Problem.

Zusammenarbeit mit Luzerner Psychiatrie soll entschärfen

Bis zum Eintritt in eine ausserkantonale Klinik können je nach Erkrankung bis zu neun Monate vergehen. «Bezüglich stationärer Aufenthalte arbeiten wir seit Beginn des Jahres nicht mehr nur mit der Klinik Littenheid im Kanton Thurgau zusammen, sondern neu auch mit der Luzerner Psychiatrie. Nun können wir unsere Patientinnen und Patienten beiden Kliniken zuweisen.»

Gegen die Schaffung einer Klinik im Kanton Schwyz spricht für Patrick Brunner unter anderem der Fachkräftemangel.

«Ein teilstationäres Angebot, wie jenes in Zug, wäre aus meiner Sicht auch für die Kantone Schwyz und Uri sehr sinnvoll.»

Spruchreif sei gemäss Brunner diesbezüglich jedoch noch nichts.

Leidensdruck der Betroffenen ist grösser

Dass bei der psychiatrischen Versorgung von jungen Menschen zu wenig Angebote bestehen, ist nicht neu. Und nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat das System an den Anschlag gebracht. «Eine kontinuierliche Zunahme der psychischen Belastung haben wir bereits während des letzten Jahrzehntes festgestellt», so Patrick Brunner. Aber: «Während der Pandemie erhöhte sich dieser Zuwachs nochmals deutlich.» Eine Entspannung zeichne sich momentan nicht ab.

Mit Blick auf die aktuellen Anmeldezahlen zeigt sich, dass das hohe Niveau anhält. «Vor der Pandemie waren es vielleicht 300 Anmeldungen pro Jahr. Jetzt sind es schätzungsweise 420 bis 450 Anmeldungen beim Standort Goldau.» Insbesondere junge Frauen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren zeigten gemäss Patrick Brunner eine deutliche Belastungszunahme und Behandlungsbedürftigkeit – sowohl ambulant als auch stationär.

Doch nicht nur psychische Störungen bei jungen Menschen nehmen zu, ebenso die stationären Klinikaufenthalte. Im Hinblick auf die letzten drei Jahre kann schweizweit gar von einem beispiellosen Anstieg der Hospitalisierungen gesprochen werden. Das ist eine Entwicklung, welche auch in der Triaplus Kinder- und Jugendpsychiatrie Schwyz beobachtet wird. Im Jahr 2021 erfolgten 82 stationäre Zuweisungen.

«Wir haben mehr Fälle und klinisch den Eindruck, dass Patientinnen und Patienten mit einem grösseren Leidensdruck in Behandlung sind.» Dies ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass Betroffene weniger schnell Zugang zu einem stationären Angebot erhalten und somit auch früher wieder in ambulanten Angeboten betreut werden. Das heisst, Patientinnen und Patienten mit schwerem Erkrankungsgrad werden ambulant behandelt. Bei zu vielen Anmeldungen müssen die dringlichen Fälle jeweils vorgezogen werden. «So wird bei jeder Therapeutin und bei jedem Therapeuten die Anzahl an schwer erkrankten Patienten grösser. Bei gleicher Patientenanzahl steigt damit die Belastung für das Behandlungsteam.»

Die schwierige Suche nach Fachkräften Es sind Zahlen, welche nüchtern betrachtet auch grosse Auswirkungen auf den Arbeitsalltag von Patrick Brunner und seine Mitarbeitenden haben. Die Belastung sei gross. «Eine gewisse Normalität ist eingekehrt, wenn auch auf sehr hohem Niveau. Es braucht mehr Therapeutinnen und Therapeuten – sowohl im ambulanten Bereich als auch stationär.» Patrick Brunner betont im Gespräch, wie stolz er auf sein Team sei, welches mit sehr viel Herzblut und Engagement die Herausforderungen angehe, und auch an den Aufgaben wachse. In den letzten drei Jahren ist es bei der Triaplus AG bereits zu einem Ausbau gekommen. «Qualifizierte Fachärztinnen und –ärzte zu finden, ist unglaublich schwierig. In Goldau haben wir momentan eine recht gute Situation und haben bei der Akquirierung von Mitarbeitenden keine grosse Mühe. Doch insgesamt ist der Markt ausgetrocknet. Es hat auch bei uns Monate gegeben, in welchen eine ärztliche Stelle ausgeschrieben war und keine Bewerbung eingegangen ist. Akzentuiert durch den Umstand, dass die Angebote in vielen Kantonen ausgebaut worden sind. Vielerorts wurden neue Stellen geschaffen.» (ip)

