Radio Central: Alfons Spirig verkauft sein Lebenswerk

Radio Central «Ich verzichtete lieber auf Bundesgeld und ging in den freien Markt»: Radio-Pionier Alfons Spirig hat sein Lebenswerk verkauft Mit Radio Central hat alles begonnen. Jetzt hat der Schwyzer Radio-Unternehmer Alfons Spirig seine drei Sender und die Vermarktungsfirma an den Medienkonzern CH Media verkauft. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Der in Schwyz geborene Alfons Spirig – hier im Central-Studio – gibt sein Lebenswerk in neue Hände Bild: PD

Sie werden «Schawinski der Zentralschweiz» genannt. Ehrt Sie das oder ärgert es Sie?

Ich bin Alfons Spirig. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass man sich selbst bleibt und nicht jemandem nacheifern soll. Dass es im Kanton Schwyz Lokalradios gibt, ist ja eigentlich das Verdienst von «Bote»-Verleger Hugo Triner und den sechs Mitkämpfern, die in den frühen 80er-Jahren das Heft in die Hand nahmen.

Jetzt verkaufen Sie Ihr «Imperium», Radio Central, Sunshine, Eviva und die Vermarktungsfirma ans Medienunternehmen CH Media, wozu unter anderem auch dieses Online-Portal und Radio Pilatus dazugehört. Weshalb? Altersbedingt?

Es gibt viele Gründe. Ich kämpfe seit Jahren dafür, dass das Radio Central ebenfalls einen Gebührenanteil bekommt. Die Zentralschweiz ist die einzige Region in der Schweiz, in der kein Privatsender mit Berg- und Randregionen einen Gebührenanteil bekommt. Jetzt, mit DAB, wo man überallhin senden kann und zudem die Wirtschaftslage so stark änderte, wollten wir wieder solche Anteile bekommen. Damit sind alle Bedingungen für alle Berg- und Randregionen Radios gleich.

Der Bund winkte ab?

Ja, der Bund hat den Entscheid auf die lange Bank geschoben und vertröstete seit Jahren, es gebe sowieso bald eine neue Konzession. Doch diese Konzessionierung wurde aufgeschoben. Dann kam das Medienförderungsgesetz. Es wurde abgelehnt, was für uns bedeutete, dass wir erneut keine Gelder bekamen. Nun soll es auf 2025 klappen.

Die Lokalradios wollte man doch, weil ein Bedürfnis bestehe. Das Gewerbe wolle werben können, es brauche keine Bundesgelder.

Vor zwölf Jahren hätte ich für Radio Central Geld erhalten. Aber weil wir zu gross waren, wurde ich vor die Wahl gestellt: entweder eine Million Franken Gebührenanteile bekommen oder mehr Markt und Hörerpotenzial.

Das wollten Sie nicht?

Ich sagte Nein. Ich verzichtete auf das Geld und ging lieber auf den freien Markt. Unter der Bedingung, dass ich den ganzen Kanton Luzern und nicht nur das Stadtgebiet erhalte. Weil die Werbe-Wirtschaft ab 2015 zusammenfiel und die grossen sozialen Medien selbst den Lokalsendern – wie den Printmedien – die Werbung wegschnappte, reichte es nicht mehr.

Gibt es Garantien, dass Ihre Sender nicht in die CH Media integriert und aufgelöst werden?

CH Media sagt, dass Radio Central in der Schweiz einmalig sei. Es wäre dumm, ein so erfolgreiches Radio zu verändern, da würden sie daran festhalten. Radio Sunshine muss vielleicht Korrekturen bekommen, damit es zwischen Radio Central und Radio Pilatus hineinpasst. Auch Eviva gehört dazu, weil die ganze Gruppe 350'000 bis 370'000 tagtägliche Zuhörende hat. Mit dem Kauf hat CH Media nun in der Zentralschweiz eine noch stärkere Position bei den elektronischen Medien und kann im Verbund regionale und nationale Werbung besser verkaufen.

Sie sind nun 75-Jährig. Wie geht es bei Ihnen weiter?

Ich werde noch Projekte weiterführen und bin nun Berater für die Unternehmensentwicklung von Radio Central. Da sehe ich meine Aufgabe. Den journalistischen Teil mit dem redaktionellen Leistungsauftrag mit zu definieren, wenn die neue Konzessionsausschreibung kommt, ist eine meiner Aufgaben. Auch als Reporter Schwingen mit Dani von Euw kommentieren, wird man mich bestimmt auch in Zukunft weiterhin hören. Die Programmleitung in Rotkreuz wird von Roman Spirig weiter geführt. Das Alter hält mich jedenfalls nicht von der Medienwelt und vor allem von der Zentralschweiz ab.

Die SRG wird in der Öffentlichkeit zwar stark kritisiert. Aber deren Präsenz etwa bei politischen Veranstaltungen im Kanton Schwyz ist viel grösser als jene der Lokalsender.

Radio Central kann mit dem Erhalt von Gebühren auch hier immer Verbesserungen unsererseits machen. Es ist ja für die Demokratie relevant, dass es auch in der der Zentralschweiz und damit auch Kanton Schwyz mehr als die SRG gibt.

Zur Person Name: Alfons Spirig

Geburtsdatum: 20. August 1947

Zivilstand/Kinder: In 20-jähriger Partnerschaft; Andi, Roman, Alfons

Wohnort: Ennetbürgen

Diese App brauche ich am meisten: Central-App

Hobbys: Lesen, Medien, Golf, Reisen

Lieblingsessen: Hörnli, Ghackets, Apfelmus

Lieblingsgetränk: Mineralwasser

Lieblingsmusik: Liedermacher/Volksmusik/70-80er-Jahre-Musik

Die SRG steht stark in der Kritik. Aber die Präsenz von Lokalradios etwa bei politischen Veranstaltungen ist viel kleiner?

Ich formuliere es positiv. Es gibt kein Privatradio wie unseres, das in sechs Kantonsratssessionen oder Landratssitzungen dabei ist. Wir wählen aus, was die Zentralschweiz mit seinen Kantonen interessiert. Das machen wir. In Zukunft werden wir wohl Berichte über kleinere Sachen vermehrt ergänzend im Internet machen. Wir wollen die Leute nicht mit allzu kleinen Themen im Radio langweilen, die nur ein kleiner Kreis betrifft. Dafür ist das Internet eine geeignete Plattform Wichtig ist, dass auch solche Themen mit dem Onlineausbau, der Digitalisierung also, stattfinden.

Die journalistische Eigengeschichte, die Recherche, wurde aber nie gesucht. Reichen ein guter Soundteppich und Publikumsspiele?

Was die Recherchen betrifft, ist das sicher ein verbesserungswürdiger Punkt. In Zukunft wollen wir da zulegen. Dies hängt aber halt auch stark von den personellen Ressourcen ab. Trotz allem sind wir laut Forschungsergebnissen das Radio mit dem höchsten regionalen Anteil. Da stehen wir nicht hinter dem Regionaljournal zurück.

Aber nochmals: Reichen Sport und Musik, um grosse Hörerzahlen zu haben? Kür ist weder gesucht noch nötig?

Das beweisen wir ja gerade, dass eben die regionale Information unser Erfolg ausmacht. Wichtig in unserem Central-Programm ist die Unverwechselbarkeit mit anderen Programmen. Wir sind ein Infotainment-Programm. Ohne entsprechenden Musikteppich und Sport geht es nicht. Deshalb sind wir betreffend regionaler Information bei privaten Radios schweizweit führend und teilweise auch Vorbild. Wir werden in allen Forschungsstudien immer als «das regionalste private Radio» bezeichnet.

Was hat sich in der Medienszene in all den Jahren am stärksten verändert?

Es gibt klar zwei Gruppen: Die Jungen erreicht man fast nicht mehr oder stark reduziert über Radios. Die grosse Frage ist, wie heute Inhalte gemacht werden, um die Jungen vom Handy und den sozialen Medien auch zu regionaler Information zu bewegen. Dazu wird die Digitalisierung von grösster Wichtigkeit.

Ihre Einstellung zu sozialen Medien?

Wir sind hier noch nicht sehr weit. Aus beruflichen Gründen verfolge ich die sozialen Medien kritisch. Mir fallen die vielen inhaltlichen und auch «schreiberischen» Fehler auf. Das Problem Fake News trifft man an allen Ecken und Enden an.

Und privat?

Ich bin selten auf Facebook. Aber ich lese alle Portale. Ich bin auch auf Instagram als «Schwingfluencer» unterwegs. Und ich überlege mir einen weiteren Influencer-Auftritt mit politischen Themen aus der Region.

