Ralph Ruch wird neuer Leiter des Staatsarchivs Schwyz Die neue Leiter des Schwyzer Staatsarchivs heisst Ralph Ruch. Er tritt per Anfang März 2020 die Nachfolge von Erwin Horat an, der in den Ruhestand tritt.

Ralph Ruch, designierter neuer Leiter des Staatsarchiv Schwyz.

(zim/pd) Ralph Ruch wuchs in Emmen auf und studierte an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte, Wirtschaftsgeschichte in Verbindung mit Sozialökonomie und Publizistikwissenschaft. Der 41-jährige Historiker lebt mit seiner Familie in Wettswil am Albis. Er wird sein Amt per 1. März 2020 antreten.

2012 erlangte Ralph Ruch den Doktortitel der Universität Zürich. Der neue Leiter des Staatsarchivs verfügt über eine breite Berufserfahrung im Archivbereich und kennt den Kanton Schwyz aufgrund seines beruflichen Werdeganges bestens, wie das Bildungsdepartement des Kantons Schwyz mitteilt. So war er zwischen 2003 und 2012 verschiedentlich als Archivar in Schwyzer Bezirken und Gemeinden (Bezirke Küssnacht und March, Gemeinden Wangen und Galgenen) tätig. 2004 verfasste er eine Festschrift zum 250-jährigen Jubiläum der Meisterzunft Küssnacht am Rigi.

Zurzeit arbeitet Ralph Ruch als Bereichsleiter, stellvertretender Abteilungsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung im Staatsarchiv Zürich. Hierbei ist er für die Beratung und Betreuung der rund 750 öffentlichen Organe im Kanton Zürich in Fragen des Records Managements und der Archivierung zuständig sowie für die Beratung der kantonalen Ämter in Sachen Informationsverwaltung und archivische Bewertung. Als Leiter des Projekts DigDataZH trägt er die Verantwortung für den Aufbau eines Archivinformationssystems, das der elektronischen Archivierung der kantonalen Verwaltung und der Zürcher Gemeinden dient. Aufgrund seiner Fachkenntnisse und beruflichen Erfahrung ist Ralph Ruch laut Mitteilung für die Herausforderungen, die auf das Staatsarchiv Schwyz zukommen, bestens gerüstet.