Schwyz rüstet sich für weiteres Hochwasser

Regenfälle Sandsäcke und Plastik: Schwyzer rüsten sich für weiteres Hochwasser Der nächste grosse Regen steht bevor. An den Gewässern im Raum Innerschwyz trifft man Vorkehrungen. Es werden sogar Sandsäcke an die Bevölkerung abgegeben. Melanie Schnider 13.07.2021, 09.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

n der Badi Seewen dichteten am Montag Arbeiter des Werkdiensts Schwyz vorbeugend Türen und Bodenabläufe gegen Wasserfluten ab. Bild: Melanie Schnider

Der Seepegel des Lauerzersees ist hoch. Zu hoch. Bei 448,2 Metern über Meer lag er am Montag. Ende Juni lag der Seepegel noch einen ganzen Meter tiefer. Auch der Pegel des Vierwaldstättersees ist rund einen Meter angestiegen und liegt laut Bundesamt für Umwelt inzwischen bei rund 434,3 Metern über Meer. Besonders betroffen von allfälligem Hochwasser ist unter anderem die Badi in Seewen. Die angekündigten starken Regenfälle werden diese Situation zusätzlich verschärfen.

Deshalb isolierten am Montag drei Arbeiter des Werkdiensts der Gemeinde Schwyz insgesamt sieben Türen und zehn Bodenabläufe in der Badi. Zu diesem Entscheid hätten Erfahrungen mit den Hochwasserereignissen aus dem Jahr 2005 geführt, teilt der Werkdienst Schwyz mit.

Doch nicht nur die Badi Seewen wird vor Überschwemmungen geschützt, sondern auch Wohngebiete rund um die Gewässer. Mit insgesamt 800 gefüllten Sandsäcken und weiteren 3000 leeren Säcken wappnet sich die Feuerwehr Ingenbohl deshalb gegen mögliche Überschwemmungen.

Eigenverantwortung ist gefragt

Am Montagabend verteilten zwischen 19 und 21.30 Uhr die Brunner Feuerwehrmänner im Feuerwehrlokal die Säcke an die Bevölkerung. «Wir plädieren an die Eigenverantwortung der Hauseigentümer», betont Feuerwehrkommandant Bruno Fässler.

Neben dem Sandsackverteilen gaben die Feuerwehrmänner wichtige Tipps weiter. «Ein Sandsack alleine schützt noch nicht vor den Wassermassen», sagt Fässler und fügt an: «Daneben muss man unbedingt mit Plastik abdichten.» Auch über die Installation von Tauchpumpen in tief gelegenen Bauten informierte die Feuerwehr.