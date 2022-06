Regierungsratswahlen Schwyz: Auch Xaver Schuler will antreten

Regierungsratswahlen Auch Xaver Schuler will antreten Ein weiterer Kandidat im Rennen um die Sitze in der kantonalen Regierung. Der Schwyzer Gemeindepräsident Xaver Schuler wird für SVP-Nomination portiert. Flurina Valsecchi Jetzt kommentieren 08.06.2022

Xaver Schuler liebäugelt mit einem Sitz im Schwyzer Regierungsrat. Bild: PD

Jetzt wirds auch bei der SVP spannend: Wer soll als Kandidat oder Kandidatin bei den Ersatzwahlen für den Regierungsrat ins Rennen steigen und den Sitz des zurücktretenden Andreas Barraud verteidigen? Nächste Woche, am 13. Juni, trifft man sich in Lachen zur Nominationsversammlung. Bereits ihr Interesse bekundet haben der Einsiedler SVP-Kantonsrat Fredi Kälin und Fraktionschef Thomas Haas aus Lachen.

Nun mischt ein weiterer prominenter SVP-Mann mit: der Schwyzer Gemeindepräsident Xaver Schuler. «Wir sind der festen Überzeugung, mit Xaver Schuler einen langjährigen und erfahrenen Legislativ- und Exekutivpolitiker portieren zu können», teilte gestern die Schwyzer SVP-Ortspartei mit. «Als KMU-Unternehmer und Gemeindepräsident sind ihm die Anliegen des Gewerbes und der Bevölkerung bestens bekannt, und er wird danach handeln.»

Seit 2004 mischt er in der Schwyzer Politik mit

Seine politische Karriere gestartet hat der heute 42-Jährige bereits im 2004 mit der Wahl in den Kantonsrat, welchem er 16 Jahre angehörte. In den Jahren 2010/2011 präsidierte er das Parlament. Anschliessend sammelte er Exekutiverfahrung, 2012 wurde Schuler in den Schwyzer Gemeinderat gewählt und leitete das Ressort Tiefbau, seit 2016 ist er Gemeindepräsident. Zudem präsidierte er die SVP-Kantonalpartei (2012 bis 2016). Bereits früh, vor gut 20 Jahren, machte er sich mit einem Plattenleger-Geschäft selbstständig.

«Es wird sicher nicht einfach, aber die Chancen sind intakt», sagt Schuler. Seine Motivation: «Die Aufgabe wäre sehr interessant. Ich möchte der Allgemeinheit dienen und zum Wohl für den ganzen Kanton sorgen.»

SVP-Kantonalpräsident Roman Bürgi freut sich über das Trio Kälin, Haas und Schuler: «Alle drei sind etablierte und erfahrene Politiker. Wir können unseren Mitgliedern eine echte Auswahl präsentieren.» Rein theoretisch kann noch an der Nominationsversammlung eine Person ins Spiel gebracht werden, Bürgi sind zum jetzigen Zeitpunkt aber keine weiteren Bestrebungen bekannt. Neben der Person sei die Herkunft des Kandidaten immer ein Thema. In dieser Diskussion sei sicherlich nicht unwichtig, woher der FDP- Kandidat stamme.

