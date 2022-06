Regierungsratswahlen Schwyz: Damian Meier klar nominiert

Regierungsratswahlen Meier setzte sich klar gegen den jungen Marty durch Die Schwyzer FDP nominierte den Polizeikommandanten Damian Meier. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Am Schluss strahlten alle: von links Damian Meier, Präsident Urs Rhyner und Sepp Marty. Bild: Jürg Auf der Maur

Am Schluss war das Resultat klar. Damian Meier tritt für die FDP im September zur Regierungsratswahl an. Er distanzierte den jüngeren FDP-Kantonsrat Sepp Marty mit 70 zu 38 Stimmen klar. Marty hätte der erste Regierungsrat aus dem Ybrig werden können, wie FDP-Präsident und Kantonsrat Alois Reichmuth in seiner Kandidatenpräsentation erklärte.