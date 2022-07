Schwyzer Regierungsratswahlen: Patrick Notter tritt für die SP an

Regierungsratswahlen SP Schwyz schickt Patrick Notter ins Rennen Die SP will ihren Sitz in der Schwyzer Regierung zurück. Mit 42 zu 17 Stimmen entschied sich die Versammlung gegen Diana de Feminis und nominierte den Einsiedler Bezirksrat Patrick Notter. Jürg auf der Maur Jetzt kommentieren 05.07.2022

Er soll nach zehn Jahren die SP wieder in die Regierung führen: Patrick Notter. Bild: Jürg auf der Maur

Nicht nur in der SP wurde die Nominationsversammlung mit Spannung erwartet. Doch jetzt ist klar: Die Schwyzer SP will mit dem Einsiedler Bezirksrat und ehemaligen Kantonsrat und SP-Fraktionschef Patrick Notter versuchen, der SVP oder der FDP den Regierungssitz wegzuschnappen. Notter setzte sich in der parteiinternen Ausmarchung gestern in der «Post» in Sattel mit 42 zu 17 Stimmen deutlich gegen die Morschacherin Diana de Feminis durch. Schon zu Beginn gab Parteipräsidentin Karin Schwiter den Tarif durch:

«Es ist Zeit, dass wir wieder in der Regierung sind.»

Die SP habe mit 17 Prozent Wähleranteil mehr Anspruch auf einen Sitz als die klar übervertretenen SVP und FDP, die die frei werdenden Sitze von Andreas Barraud und Kaspar Michel verteidigen müssen.

Notters Versprechen an die Frauen

Mit Notter macht nun der erfahrenere SP-Politiker das Rennen. Er soll nicht nur dafür sorgen, dass Einsiedeln den Sitz in der Regierung behält, sondern auch, dass die bürgerliche Dominanz nach zehn Jahren endlich wieder geknackt wird.

Notter versprach in seiner kurzen Rede nach der Nomination, dass er sich auch in der Regierung für die Frauen einsetzen werde. Ein Votum der beiden Kandidierenden liess jedenfalls schon vorher aufhorchen: Während sich Notter klar gegen die Erhöhung des AHV-­Alters für Frauen aussprach, stellte sich Diana de Feminis hinter den Anspruch, dass die Frauen wie die Männer künftig ebenfalls erst mit 65 in Pension gehen sollen.

