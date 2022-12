Reichenburg In einem Wohnhaus brach Feuer aus In einem Zweifamilienhaus in Reichenburg ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Es entstand hoher Schaden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. 08.12.2022, 15.22 Uhr

Online Teaser Polizeimeldung Polizei

Am Donnerstagmorgen, kurz nach 7 Uhr, wurde der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz eine starke Rauchentwicklung in einem Zweifamilienhaus an der Kistlerstrasse in Reichenburg gemeldet. Die Feuerwehr Reichenburg konnte den Brandherd im Obergeschoss rasch lokalisieren und löschen.