Kanton Schwyz schliesst Springding in Reichenburg

Reichenburg Wegen Clinch um Maskenpflicht: Schwyzer Behörden schliessen Kinderparadies Das Departement des Innern hat die sofortige Betriebsschliessung des Kinderparks Springdings in Reichenburg verfügt. Nicht zum ersten Mal. Die Betreiberin liegt mit den Behörden wegen der Maskenpflicht im Clinch. Mia Jule Hähni Jetzt kommentieren 16.11.2021, 18.28 Uhr

Der Vergnügungspark Springding in Reichenburg bleibt auf Anordnung der Behörden für zwei Wochen geschlossen. Archivbild

Zwei Wochen soll es geschlossen bleiben – das Springding an der Gewerbestrasse 3 in Reichenburg. Laut der Betreiberin wurde der Vergnügungsort für Kinder nach einer Verfügung des Departement des Innern vom 9. November bis und mit dem 22. November für die Vereinsmitglieder geschlossen. Es ist bereits die zweite Betriebsschliessung des Springdings in diesem Jahr.