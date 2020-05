Rekordzahlen bei Anmeldungen für Studiengänge an der Pädagogischen Hochschule Schwyz Die Nachfrage nach dem Lehrberuf bleibt ungebrochen – noch nie war das Interesse an einer Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Schwyz so hoch wie für den nächsten Studienstart im Herbst 2020. 04.05.2020, 12.03 Uhr

Das Gebäude der Pädagogischen Hochschule Schwyz. Bild: PD

(dvm) 123 Frauen und Männer wollen im Herbst 2020 an der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) ihr Studium zur Kindergarten- oder Primarlehrperson in Angriff nehmen, 19 steigen in den Masterstudiengang in Fachdidaktik Medien und Informatik ein. Insgesamt ist das die höchste Zahl an Anmeldungen im Bereich Ausbildung seit Bestehen der PHSZ, wie es in einer Mitteilung heisst.