Autonomes Zugfahren: Südostbahn testet Eisenbahn 4.0

Reportage Altes Interieur trifft ultramoderne Technik: Südostbahn testet automatisiertes Fahren Bild: Raphael Rohner Die Eisenbahn 4.0 im Test – wie funktioniert ein alter Zug mit Hightech-Technologie? Die Südostbahn testet es als einzige Normalspurbahn der Schweiz. Ein Fahrtcomputer kann den Lokführer entlasten – überflüssig macht er ihn nicht. Christoph Zweili 15.06.2021, 18.45 Uhr

Roger Dällenbach, Gesamtprojektleiter für den Pilotversuch für das automatisierte Fahren bei der Südostbahn, erklärt, was es mit den nächtlichen Testfahrten auf sich hat.



23.00 Uhr. Mit quietschenden Bremsen fährt der angemietete Pendelzug NPZ (RBDe 567 184) am Perron in Herisau ein. Diese 36 Jahre alte Zugskomposition soll die Zukunft der Bahn erforschen helfen? Das ist kaum zu glauben. Die Komposition aus der Welt der Privatbahnen, einst im Val de Travers gefahren, bleibt nun so lange im Bahnhof stehen, bis der letzte reguläre Zug der Südostbahn um 00.47 Uhr Richtung St.Gallen abgefahren ist.

Das verschafft Zeit, einen Blick ins Innere zu werfen: Schalttableaus, Installationsmaterial, Stecker jeglicher Art, ein Spannungswandler, der 1000 Volt auf 220 Volt umrechnet, Elektroinstallationen, tonnenweise Ersatzkabel, Werkzeugkästen, Heizöfeli, Luftentfeuchter, Computerbildschirme, Spanngurte, die die Zugstüren zum Schutz vor Dieben zusammenhalten: Im Innern gibt der Zug einen Teil seines Potenzials preis – er ist ein gut getarntes Labor auf Rädern. Seine Crew sind technikbegeisterte Abenteurer: Projektleiter, Mitglieder des Pilotprojekts, Fachexperten, Lokführer, Industrievertreter, eine SOB-Medienmitarbeiterin und zwei Journalisten.

Testzug im gesicherten Betrieb unterwegs

SBB-Lokführer Thomas Korner. Bild: Raphael Rohner

Ab jetzt sind wir unmittelbar vor einem Sprung in der Zeitgeschichte, quasi auf einer Insel - im gesicherten Betrieb sind die Zuläufe beidseits der Endbahnhöfe der Teststrecke gesperrt. 00.50 Uhr: Es ist so weit. Lokführer Thomas Korner sitzt vor dem Armaturenbrett, die rechte Hand am Fahrschalter, die linke an den Bremsventilen. Korner ist bereit, die erste von vier nächtlichen Testfahrten zwischen Herisau und Lichtensteig und zurück kann beginnen.

Die Südostbahn hatte schon 2017 beim Bundesamt für Verkehr einen Pilotbetrieb für das automatische Fahren eingereicht. Seit einem Jahr werden nun im Pilotbetrieb Erfahrungen in der praktischen Umsetzung zwischen Herisau und Lichtensteig gesammelt. Der Vorteil: Die Teststrecke verfügt über modernste Stellwerke und praktisch keine Bahnübergänge. Erste Testfahrten mit dem sogenannten ATO-Rechner fanden im Februar 2020 statt.

Dieser Mann führt Regie: Ingenieur Adrian Egloff überwacht die Fahrt an den Computer-Bildschirmen. Bild: Raphael Rohner

Adrian Egloff führt Regie in dieser Nacht. Der 54-jährige Ingenieur von Rail Systems Engineering (RSE) mit Sitz in Wallisellen macht zusammen mit seinem Partner in der Schwesterfirma in Malaysia Betriebsplanungen von Eisenbahnunternehmen, Fahrplan- und Energiesimulationen und Verkehrsleitsysteme. Egloff sagt:

«Mit 2000 Kilometern habe ich wohl schweizweit schon am meisten Schienenkilometer automatisiert zurückgelegt.»

Die Kombination von Fahrplanplanung und Zugsicherung nutzen die beiden Firmen, um sich mit dem ersten grossen ATO-Pilotprojekt im Bereich Fahrassistenz und automatischer Betrieb zu etablieren. «Die Zukunft sehe ich aber beim automatischen Abstellen und Rangieren von Eisenbahnfahrzeugen.»

Auch die thurgauische Stadler Rail ist Teil des Projekts: Sie setzt, anders als RSE, auf Fahrzeuge der modernsten Generation. In ihren Flirt 3 hat sie daher weit weniger Hardware einbauen müssen, da das Fahrzeug bereits über modernste Leittechnik verfügt.

Egloff lässt, wie vom Drehbuch vorgegeben, die Zugnummer wechseln – damit erhält der Zug quasi eine neue Identität. In einer längeren Pause lädt er eine neue Software auf, die im Labor bereits funktioniert. Er simuliert Halte bei Stoppsignalen oder sucht nach einer Betriebsbremsung nach Lösungen, als der Fahrtcomputer das «ATO-Signal» verliert. Zuerst aber gibt er dem Lokführer-Team grünes Licht für die erste automatisierte Testfahrt: «Ihr chönd go.» Ab jetzt gibt es kein Versteckspiel mehr, jeder Schritt wird protokolliert. Bis zu 500‘000 Daten pro Fahrt werden von den Algorithmen der Softwareentwickler in Berlin akribisch genau aufgezeichnet.

«ATO ein» – der Zauberknopf. Bild: Raphael Rohner

Im Dunkel des Führerstands leuchtet eine blaue Taste. «ATO ein» heisst es darauf – «Automatic Train Operation», automatisierter Fahrbetrieb. Ein verlockender Knopf. Test-Lokführer Korner drückt auf die ATO-Taste. Langsam rollt der Zug aus dem Bahnhof. Dann lehnt er sich zurück und überwacht den Betrieb, zum Beispiel, ob die Gleise frei sind und die Türen nach einem Halt geschlossen. Probefahrtleiter Gery Siegrist, der in ständigem Kontakt mit der Betriebszentrale steht, wird die Rückfahrt übernehmen, ein Testleiter überwacht zusätzlich das Prozedere.

Probefahrtleiter Gery Siegrist überwacht die Fahrt. Bild: Raphael Rohner

Ein Ruck, der Zug rollt an, beschleunigt, zuerst noch vorsichtig – durch den Mühlebachtunnel, über das Glattbachviadukt, dann beschleunigt er auf offener Strecke auf 90 Stundenkilometer. In der grossen Linkskurve vor dem Bahnhof Schachen bei Herisau kalkuliert der Bordrechner die Bremskurve: Das Tempo wird reduziert und der im Dunkeln kaum mehr sichtbare Ergetenviadukt passiert. Beschleunigen. Bremsen. Schrille Warntöne, wenn ein Fahrsignal auf Orange steht. Das sind die Eindrücke während der ersten Fahrt. Verlässt der Fuss des Lokführers die Wachsamkeitstaste am Boden, droht eine Schnellbremsung. Ebenso, wenn ein Haltesignal überfahren wird.

Wie von Zauberhand auf 100 Stundenkilometer

Die ersten zwei Testfahrten simulieren eine grüne Welle: Die ganze Strecke ist offen. Unterwegs gibt es damit zwar keine Haltesignale, aber wir halten bei jeder Station – in Degersheim, Mogelsberg und Brunnadern-Neckertal steigen jeweils simuliert während 40 Sekunden Fahrgäste zu. Um 1.08 Uhr sollten wir gemäss Fahrplan in Brunnadern Richtung Lichtensteig losfahren – der Lokführer übersteuert das System manuell. Er drückt schon um 1.05 Uhr auf den blauen Kopf, um die Testnacht möglichst auszunutzen. Mit 85 Stundenkilometern geht es Richtung Lichtensteig, nach 680 Metern beschleunigt «ATO» wie von Zauberhand auf die Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern.

Roger Dällenbach, Gesamtprojektleiter für das Pilotprojekt der SOB. Bild: Raphael Rohner

Roger Dällenbach, seit 2018 Gesamtprojektleiter bei der Südostbahn für den ATO-Piloten – am Vortag noch automatisiert mit dem Flirt 3 und neuester Technologie von Stadler Rail zwischen Biberbrugg und Arth-Goldau auf dem SOB-Südnetz unterwegs –, ist höchst zufrieden. «Das war ein guter Zuglauf. Auch wenn das Fahrzeug alt ist und noch nicht alle Haltepunkte stimmen: Der Test hat wunderbar funktioniert – wie eine kommerzielle Fahrt mit Passagieren.»

Der Lokführer könne über weite Teile entscheiden, ob er die Automatik einsetze oder manuell fahre.

«Es ist faszinierend, zwischen ultramodernen und alten Zügen mit konventioneller Elektrotechnik hin und her zu pendeln.»

Die bisher gemachten Erfahrungen zeigten, dass das Assistenzsystem auch bei älteren Zügen funktioniere.

«Technisch und funktional haben wir das automatisierte Fahren im Griff. Noch aber stimmen nicht alle Haltepunkte, fehlen Energieoptimierungen und müssen Bremskurven neu berechnet werden.»

In den nächsten drei Monaten gehe es daher noch um die letzten Präzisierungen.

Für Dällenbach ist das Ziel aber klar: «Wir wollen im S-Bahn-Verkehr fahren und automatisieren, was nötig ist im Tagesbetrieb.» Die Südostbahn verspricht sich vom Assistenzsystem Energieeinsparungen, ein geringerer Verschleiss der Schienen, Bremsen und Räder und Optimierungen der Fahrt durch immer gleiches Beschleunigen und Bremsen während der Fahrt.

Viermal geht die nächtliche Fahrt zwischen Herisau und Lichtensteig hin und her. Gibt das Bundesamt für Verkehr grünes Licht, wird ab dem Sommer das automatisierte Fahren auch tagsüber getestet – mitten im normalen Bahnverkehr, aber noch ohne Fahrgäste.

Alte Hasen, was das Test-Handwerk angeht

Die beiden Lokführer an Bord sind alte Hasen im Fahrgeschäft: Das Testen von Fahrzeugen ist ihr Job, die Faszination an der modernen Technik ist ihnen ins Gesicht geschrieben. Die beiden sind an die Schweigepflicht gegenüber den industriellen Herstellern gebunden. Angst haben sie keine: «Das automatisierte Fahren ist extrem spannend», sagen beide. Thomas Korner sagt:

«Selbst wenn der Beruf des Lokführers nicht von heute auf morgen überflüssig werden wird, das Thema wird in unserer Gilde heiss diskutiert.»

Daher hängen beide nicht an die grosse Glocke, «was wir hier machen». Die Situation habe sich ein wenig entspannt, seit das Bundesamt für Verkehr die vollständige Automation gestoppt habe.

Selbst wenn im Innern des Zuges nichts davon zu spüren ist: Wir sind – einmal in Fahrt – der Gegenwart Jahrzehnte voraus, denn am Steuer sitzt der heimliche Schatten im Führerstand, der Autopilot hinter dem Lokführer: ein Industriecomputer, wie es ihn im Flugzeug schon lange gibt, in der seilbahngetriebenen Skymetro am Flughafen Zürich oder der vollautomatischen M2 in der Metro Lausanne.

Altes Interieur, ultramoderne Technik im Hintergrund: Im Führerstand ist der Fahrtcomputer gut versteckt. Bild: Raphael Rohner

Sässen nicht die beiden Lokführer im Führerstand, hätte man den Eindruck, der Zug werde von einem Geist gesteuert, wie oft schon von den Medien behauptet wurde. In diesem unscheinbaren grünen Kästchen, verbunden mit einem GSM-Gerät, laufen die ganzen Informationen zusammen: das Streckenprofil mit allen Positionen der Geschwindigkeitstafeln, Weichen und Signalen, Bahnsteige und Gefälleabschnitte sowie der Fahrplan mit allen Halten des Zuges, den Ankunfts- und Abfahrtszeiten sowie den Geschwindigkeitsvorgaben für die einzelnen Streckenabschnitte. Sie werden aktiviert, wenn der Zug über magnetisch gekoppelte Balisen fährt – die Zugriffspunkte im Eisenbahngleis, die Informationen speichern und sie an das Schienenfahrzeug übertragen.

Projektleiter Dällenbach ist überzeugt: «Bis wir wirklich autonom fahren und es keine Lokführer mehr im Führerstand braucht, dauert es noch Jahrzehnte. Das automatisierte Fahren ist ein erster Schritt.» Die nächtliche Testfahrt zeige, dass auch ältere Züge mit konventioneller Elektrotechnik, wie sie weltweit noch in Gebrauch sind, mit einfachen Mitteln für einen automatisierten Betrieb aufgerüstet werden können.

«Das Potenzial ist riesig: Wir können im Fahrplan stabiler fahren und die Haltepunkte präziser ansteuern. Technisch könnte man in fünf Jahren die ersten Assistenzsysteme ausrollen. Ob und auf welchen Strecken sich dies auch wirtschaftlich rechnen wird, wissen wir nach Abschluss der Pilotfahrten.»

Der Zug rollt im Bahnhof Herisau ein. Es ist 04.23 Uhr. Die Testnacht ist vorbei. Alle sind hundemüde: Jetzt beginnt das Auswerten der aufgezeichneten Daten.