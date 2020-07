Rickenbach 33-jähriger Motorradfahrer bei Sturz erheblich verletzt Ein Töfffahrer hat auf der Ibergereggstrasse die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Der 33-Jährige stürzte schwer und musste vom Rettungsdienst ins Spital gefahren werden. 19.07.2020, 10.43 Uhr

Das Motorrad wurde beim Unfall stark beschädigt. Bild: Kapo Schwyz (Rickenbach, 18. Juli 2020)

(zim) Der 33-jährige Motorradlenker war am Samstag auf der Ibergereggstrasse bergwärts unterwegs, als er die Beherrschung über seinen Töff verlor und stürzte. Dabei erlitt er erhebliche Verletzungen, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte. Der verunfallte Töfffahrer wurde vom Rettungsdienst in Spitalpflege verbracht.