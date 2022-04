Ein weiterer Wolf im Kanton Schwyz unterwegs

Rickenbach Ein weiterer Wolf ist im Kanton Schwyz unterwegs In der Lauenen ist am Sonntag ein Wolf beobachtet worden, als er an einem Kadaver frass. Dabei handelt sich nicht um jenes Tier, das am 17. April im Muotatal ein Reh gerissen hat. Franz Steinegger Jetzt kommentieren 26.04.2022, 11.34 Uhr

Am Sonntagmorgen vor 7 Uhr meldete eine Bauernfamilie von der Lauenen, dem Gebiet zwischen Handgruobi und Rotenflue, der Wildhut eine Wolfssichtung. Sie konnte mit dem Handy einen kurzen Film machen, auf dem zu sehen ist, wie der Wolf an einem Kadaver frisst. Später zottelte das Tier ab, was erneut mit der Kamera festgehalten wurde.

Der aufgebotene Wildhüter Pius Reichlin stellte aufgrund der Spuren fest, dass der Rehbock «eindeutig von einem Wolf gerissen wurde», wie er auf Anfrage erklärte. Es sei ein absolut normaler, natürlicher Vorfall, «bei dem ein Grossraubwild ein Schalenwild erlegt und auffrisst», erklärt Reichlin gegenüber dem Boten der Urschweiz.

Die Muotathaler Wölfin ist im Glarnerland

Der Wildhüter nahm DNA-Proben und stellte eine Fotofalle auf, weil Wölfe oft zu ihrer Beute zurückkehren. Um was für einen Wolf es sich handelt, ist derzeit nicht bekannt. Erst die Auswertung der DNA-Probe wird mehr Klarheit schaffen. Dann kann man auch sagen ob es sich um ein bisher unbekanntes Tier handelt oder ob der Wolf schon bekannt ist.

Die Wildhut kann aber bereits mit Sicherheit festhalten, dass es sich nicht um das Weibchen F110 handelt, das am 17. April im Muotatal ein Reh riss. Denn dieses Tier ist besendert. Eine Nachfrage bei den Glarner Kollegen ergab, dass sich die Wölfin derzeit im Glarner Hinterland aufhält.

Der Wolf, der in der Lauenen oberhalb von Rickenbach einen Rehbock erlegt hat. Bild: Wildhut Kanton Schwyz

Verängstigte Hirsche in der Perfiden

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Beobachtung von Felix Weber. Der ehemalige Tierpark-Direktor wohnt im Immenfeld und beobachtete am Samstag am helllichten Tag, dass Hirsche aus dem Gibelwald aufs freie Feld sprangen und «nicht so recht wussten, wohin sie rennen sollten», wie Weber schildert. Als er dann vom Wolfsriss in der Lauenen hörte, sei bei ihm die Vermutung aufgekommen, dass es sich um diesen Wolf gehandelt haben könnte, welcher die Hirsche verängstigt habe.

Der erste Nachweis eines Wolfs im Kanton Schwyz geht auf das Jahr 2009 zurück, als im Raum Einsiedeln Kot gefunden wurde, welcher eindeutig einem Wolf zugeordnet werden konnte, der von Italien eingewandert war.

Emotional geführte Diskussionen

In den letzten Jahren trat das Raubtier immer häufiger auch in unserer Gegend auf und sorgt zunehmend für emotionale Diskussionen. Ein Bauer, der ganz in der Nähe des jüngsten Wolfsrisses in der Lauenen wohnt, findet deutliche Worte: «Als Erstes denkt man, hoffentlich zieht er weiter», erklärt Paul Bürgler. «Wenn es ein Einzeltier ist, macht das nicht so Angst. Aber sobald sich ein Rudel bildet, gehen die Wölfe auch auf Kälber und Jährlinge los.»

Eine weitere Folge davon sei, dass zahme Haustiere verängstigt würden und ihr Verhalten änderten. «Solange der Wolf nur Wildtiere jagt, ist mir das egal, aber wenn er auf Nutztiere losgeht, geht das zu weit.» Der verlangte Herdenschutz sei in abgelegenen Gebieten nicht realistisch, fügt Bürgler an. Der sei mit einem grossen Aufwand verbunden und biete keinen ausreichenden Schutz.

Anders sieht das Manuel Wyss, Abteilungsleiter Jagd und Wildtiere beim Umweltdepartement. «Herdenschutz muss nun zum Thema werden. Der Wolf ist hier. Das ist eine Tatsache, und die Wolfspopulation wird tendenziell zunehmen. Es ist eine natürliche Entwicklung im Gang. Nichts machen ist keine Option.»

Eine wirkungsvolle Methode sei, die Nutztiere mit einem elektrisch geladenen Hag einzuzäunen – «und zwar so, dass es richtig zwickt. Der Wolf muss kräftig eins auf die Schnauze kriegen. Dann lernt er, dass es sich nicht lohnt, sich den Nutztieren zu ­nähern.»

