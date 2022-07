Rickenbach Eliane Schürpf zur Landfrauen-Königin gekrönt Eliane Schürpf aus Rickenbach gewinnt die 16. Staffel von «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche». Sie schaffte das mit Charme und Herzlichkeit. Alain Hospenthal Jetzt kommentieren 02.07.2022, 16.55 Uhr

Sieben Landfrauen aus der ganzen Schweiz haben siebenmal gekocht und sich dabei gegenseitig bewertet. Am Freitagabend kam aus, wer das beste Frühlingsmenü auf den Tisch gezaubert hat und die 16. Staffel von «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» gewinnt.

Eliane Schürpf hatte am 24. Juni ihren grossen Auftritt, als die Landfrauen bei ihr auf dem Huserenberg zu Gast waren. In «ihrer» Sendung empfing Eliane die anderen Landfrauen mit dem «Mythenlied», das sie zusammen mit ihren drei Kindern Sarina, Dario und Adrian zum Besten gab, wobei sie sich gleich selbst am Akkordeon begleitete. «Mir war es am wichtigsten, dass ich innerhalb meines Engagements bei ‹SRF bi de Lüt› unsere schöne Mythenregion nach aussen vertreten darf», vermeldete Eliane Schürpf damals stolz.

In der finalen Sendung betonte sie am Freitag, dass «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» für sie eine bereichernde Erfahrung gewesen sei. Insbesondere weil sie sich gefreut habe, die anderen Landfrauen näher kennenzulernen, aber auch weil die ganze Staffel für sie ein riesiges Abenteuer gewesen sei.

Sieben Wochen lang hätten die Landfrauen gekocht, was Hof und Land hergegeben hätten, betonte Moderatorin Nicole Berchtold am Freitag vor der Rangverkündigung. Als sie dann das goldene Couvert in der Hand hielt, ging es um die Wurst. Wer würde unser Land für ein Jahr lang kulinarisch regieren? Gekrönt ins prestigeträchtige Amt wurde Eliane Schürpf aus Rickenbach. Die Silbermedaille holte sich Anja Maag aus Wyssachen BE, und der dritte Platz ging an Helen Imhof aus Balterswil TG.

