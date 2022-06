Riemenstalden Ein Restrisiko auf der Fahrt bleibt In der Chämlezen werden Steinschlagnetze und Eisschlag-Membranen montiert. Das ist keine perfekte Lösung, wird aber die Sicherheit auf der Zufahrt nach Riemenstalden verbessern. Franz Steinegger Jetzt kommentieren 08.06.2022, 18.45 Uhr

Zwischen der unteren und mittleren Galerie wurden ein Steinschlagnetz angebracht und zusätzlich eine Eismembrane darübergelegt. Bild: Franz Steinegger

Die Riemenstaldner wissen mit Naturgefahren zu leben. Doch auf der Riemenstaldnerstrasse fuhren sie in der Chämlezen oft mit eingezogenen Köpfen vorbei. Im Winter drohten spitze, grosse Eiszapfen aus der bis zu 50 Meter hohen Felswand herunterzufallen, bei starken Niederschlägen kam die Gefahr des Steinschlags hinzu.

Die Chance, die Gefahr zu beseitigen, wurde 1972 verpasst. Damals war eine durchgehende Schutzgalerie geplant. Weil der Kostenvoranschlag nicht eingehalten werden konnte, wurden drei kurze Galerien gebaut – ein Fehlentscheid, wie sich heute zeigt, den in den Lücken zwischen den Schutzbauten hing die Gefahr wie ein Damoklesschwert über den Strassenbenützern.

Gemeinderat bevorzugte Galerie

Vor über zehn Jahren stiess der Gemeinderat ein Projekt an, welches eine durchgehende Galerie zum Ziel hatte. Doch der Kanton konnte sich an der Finanzierung nur beteiligen, wenn der Bund mitsubventionierte. Der Bund wiederum kann nur mitfinanzieren, wenn gewisse rechtliche Grundlagen erfüllt sind. Dazu gehört das «individuelle Todesfallrisiko». Weil nur relativ wenige Personen die Strasse benützen, sind hier finanzielle Grenzen gesetzt. «Diese Kriterien wurden nicht erfüllt», erklärt Gemeindeschreiberin Karin Gisler. «Deshalb suchten wir nach einer einfacheren, günstigeren Lösung mit einer guten Wirkung.»

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Wald und Naturgefahren liess die Gemeinde eine Alternative ausarbeiten. 2018 wurde eine Zustandsaufnahme gemacht und in Absprache mit Vertretern der Gemeinde vorgeschlagen, zwischen den Galerien den Gefahren mittels einer Eismembrane und einem Steinschlagnetz zu begegnen. Darin ist der Vermerk zu finden: «Mit der Realisierung der projektierten Eismembrane und dem Steinschlagschutznetz verbleiben gewisse Risiken, welche es unter den gegebenen Umständen zu akzeptieren gilt.» Mit «gegebenen Umständen» sind die engen finanziellen Grenzen gemeint.

Eisschlagmembrane und Steinschlagnetz

«Wir hatten Glück, dass nichts passiert ist», erklärt Karin Gisler. Lange hats gedauert: Von Bern musste die finanzielle Zusicherung abgewartet, das Baubewilligungsverfahren durchlaufen und im steilen Gelände über dem Fels geholzt werden.

Jetzt wird das Projekt umgesetzt: Zwischen der unteren und der mittleren Galerie sind das Steinschlagnetz und die darüber liegende Eismembrane fertig montiert. Jetzt geht man an die Entschärfung der Naturgefahren in der Lücke zwischen der mittleren und der oberen Galerie: Das grobe Eisennetz im überhängenden Fels ist bereits verankert. Daran wird im Abstand von einem Meter ein Eisschlagnetz montiert. Vier Arbeiter der Firma alpinwork aus Stans sind diese Woche noch damit beschäftigt, in der darüber liegenden senkrechten Wand ein Steinschlagschutzwerk anzubringen.

Die Arbeiten sollten Ende Woche abgeschlossen sein. Sie konnten mit den Strassenarbeiten zwischen dem Dornisammler und Binzenegg koordiniert werden. Sie werden mit 140’000 Franken veranschlagt. 77 Prozent werden durch Bund und Kanton subventioniert, die Restkosten hat die Gemeinde Riemenstalden zu tragen, die über genügend Eigenkapital verfügt.

