Alpkäserei auf Rigi First will 2024 Betrieb aufnehmen

Rigi Alpkäserei auf Rigi First ist in den Startpflöcken Noch diesen Monat wird bei der Gemeinde Arth das Baugesuch eingereicht. Ab Sommer 2024 wird auf Rigi First Käse produziert. Erhard Gick Jetzt kommentieren 15.03.2023, 10.38 Uhr

Die Illustration zeigt die neue Alpkäserei, die auf Rigi First entstehen wird. Die Produktion soll im Sommer 2024 aufgenommen werden. Visualisierung: PD

Der Weg sei am Ende noch steinig gewesen, aber die Alpkäserei auf Rigi First sei auf bestem Wege, realisiert zu werden, sagt der Käsereiberater Toni Holdener, Brunnen, zum Projekt der Alpkäserei auf Rigi First. Er steht der eigens dafür gegründeten Aktiengesellschaft beratend zur Seite.

Zuversicht vermittelt auch Aktiengesellschaftspräsident Oswald Schnüriger. «Wir möchten noch diesen Monat bei der Gemeinde Arth ein Baugesuch einreichen. Alle gesetzlich notwendigen Vorbereitungsarbeiten dazu sind erledigt.» Dazu gehören auch die planerischen Details für die neue Alpkäserei, die angrenzend an das Restaurant Bärenstube realisiert werden soll.

Neun Älpler als Hauptaktionäre mit im Boot

Bereits im Sommer 2022 konnte die Gründung der Alpkäserei Rigi First AG erfolgreich vermeldet werden. «Wir sind im Verwaltungsrat erfreut und zuversichtlich. Die Idee der Alpkäserei ist auf offene Ohren gestossen. Unser Ziel war es, eine halbe Million Franken Aktienkapital zu generieren, erreicht haben wir 550'000 Franken», sagt Oswald Schnüriger. Mit im Boot seien alle neun relevanten Alpwirtschaftsbetriebe, die bisher ihre Milch im Tal weiterverarbeiten liessen. «Sie sind die Hauptaktionäre und Träger der künftigen Alpkäserei auf Rigi First», sagt Oswald Schnüriger. Die neun Hauptaktionäre haben einen Stimmrechtsanteil von je 50 Stimmen.

Auch die Unterallmeindkorporation Arth (UAK) sitzt mit im Boot. Sie hat 100'000 Franken ans Aktienkapital beigesteuert und einen Stimmenanteil von 100 Stimmen. Es gibt weitere Aktionäre, die zum Kapital beigesteuert haben. Die Stimmmehrheit soll aber immer bei den produzierenden Alpwirtschaftsbetrieben bleiben. Von der UAK hat die AG ein Teil des Grundstücks bei der «Bärenstube» im Baurecht erhalten. «Einen Teil konnten wir vom Eigentümer der ‹Bärenstube›, Rolf Kaspar, käuflich erwerben. Die Grundlagen für den Neubau sind damit in die Wege geleitet», erklärt Oswald Schnüriger weiter.

Was mit der Einreichung des Baugesuchs in die Wege geleitet werden muss, ist die Finanzierung des Projekts. Rechnete man ursprünglich mit Projektkosten von 2,8 Millionen, sind es jetzt 3,3 Millionen Franken. «Die Teuerung im Bauwesen bekommen wir kräftig zu spüren», sagt Berater Toni Holdener. Aber die Finanzierung sollte mit der Unterstützung durch Subventionen, Darlehen und einem Bankkredit sichergestellt sein. Nicht nur die Teuerung sorgte für eine Preissteigerung. Im Verlaufe der Planung hat sich gezeigt, dass man noch zusätzliche Anforderungen an die Einrichtung der Käserei hatte.

Eigener Rigi-Alpkäse als Markenprodukt

Noch in diesem Frühjahr sollte mit dem Bau der Alpkäserei begonnen werden können. Die Verantwortlichen sind sich bewusst, dass die Termine sportlich ausgelegt sind. Weil aber alles gut vorbereitet ist, ist man optimistisch. «Wir rechnen, dass wir im Sommer 2024 mit unserem Käser Basil Imlig die Produktion hochfahren können. Der Produktionsstart wurde bewusst nicht auf den Beginn der Sömmerung gelegt», sagt Oswald Schnüriger. Fest steht, dass der Rigi-Alpkäse von der First zu einem Markenzeichen werden soll, für die Rigi, für die Touristen und für weitere Betriebe in der Region. Der Alpkäse soll direkt vermarktet werden, also ab Rigi First.

