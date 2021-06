Hotel Rigi Kulm schränkt Betrieb ein

Rigi Auf den Lockdown folgt der Fachkräftemangel: Rigi Kulm-Hotel schränkt den Betrieb ein Im Rigi Kulm-Hotel fehlt es an Fachpersonal. Jetzt lanciert die Familie Käppeli einen ganz speziellen Aufruf. Flurina Valsecchi 29.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Rigi Kulm-Hotel und das -Restaurant sind aktuell fünf statt sieben Tage pro Woche offen. Bild: Pius Amrein (21. Juli 2016)

«Es ist vor allem ein emotionales Problem», sagt Renate Käppeli. Sie führt zusammen mit ihrer Tochter, Christina Käppeli, das Rigi Kulm-Hotel, welches schon mehr als 70 Jahre im Besitz der Familie ist. «Wir haben ein schönes Haus an einem wunderschönen Ort, aber es ist wirklich nicht einfach, zuversichtlich zu bleiben und zu hoffen, dass alles gut wird.» Die Familie Käppeli hat die Corona-Krise dank Kurzarbeitsentschädigung und Härtefallgeldern gut überstanden.

Doch jetzt, wo die Massnahmen –nach zweimal vier Monaten Lockdown im Gastrobereich – Schritt für Schritt gelockert werden, steht die Familie vor einem neuen Problem: «Uns fehlen gut ausgebildete Mitarbeitende.» Konkret gesucht werden: zwei Chefs de Rang im Service, eine Fachfrau Hauswirtschaft und in der Küche zwei Chefs de Partie sowie ein Commis de Cuisine. So können Käppelis den Betrieb im Moment nicht während sieben Tagen aufrechterhalten, weshalb Hotel und Restaurant per sofort jeweils montags und dienstags geschlossen bleiben.

Auch andere Wirte suchen vor allem Servicepersonal «Überall fehlt qualifiziertes Personal, die Situation ist sehr mager. Die meisten Meldungen betreffen Stellen im Service», sagt Marco Heinzer vom Landgasthof Seeblick in Gross bei Einsiedeln. Er präsidiert den Verband Gastro Schwyz und bestätigt, dass viele ausländische Mitarbeiter nach dem Lockdown nicht wieder zurückgekehrt sind, einige hätten sich gleich in einer anderen Branche neu orientiert. «Um den Betrieb sicherzustellen, müssen Wirte im Moment die Betriebszeiten einschränken und noch härter kalkulieren», sagt Heinzer auf Anfrage des «Boten der Urschweiz» weiter. Zudem müsse generell das Image der Gastronomieberufe wieder aufgewertet werden. Auch der Kanton ist mit der Gastrobranche in regelmässigem Austausch. Die Rückmeldungen seien durchmischt, sagt Mathias Ulrich, der stellvertretende Vorsteher des kantonalen Amts für Wirtschaft ist fürs Tourismusthema zuständig. Es gebe Wirte, die verzweifelt Personal suchten, andere würden viele Spontanbewerbungen erhalten. Er erinnert daran, dass die Kurzarbeitsentschädigung ein Anreiz gewesen sei, um möglichst viele Mitarbeiter trotz Pandemie in der Branche halten zu können. «Es braucht nun wieder etwas Zeit, bis Stabilität einkehrt.» (flu)

Um neues Personal zu finden, hat die Familie Käppeli schon viel probiert. Gleich mehrere Stellenvermittler sind beauftragt, und man hat sich an die regionalen Arbeitsvermittlungen in Schwyz, Zug und Luzern gewandt. Und auf Facebook lancierte die Familie Käppeli einen ungewöhnlichen Aufruf: «Falls Sie uns einen Koch oder eine Servicefachperson vermitteln und es zu einer Anstellung kommt, offerieren wir Ihnen gerne eine Übernachtung für zwei Personen mit allem ‹Drum und Dran› und eine schöne Prämie dazu.»

Normalerweise arbeiten in dieser Jahreszeit 18 bis 20 Festangestellte im Hotel und Restaurant, zusätzlich können Käppelis auf einen Pool von studentischen Aushilfen zurückgreifen, aktuell aber stehen ihnen nur noch elf Mitarbeitende zur Verfügung. Sie kommen vor allem aus der Schweiz. Die Saisonniers liess man wegen der unsicheren Corona-Situation im letzten Frühjahr nicht anreisen. Und umgekehrt wollten diese ihre Heimat auch gar nicht verlassen. Sie seien lieber in der Nähe ihrer Familien geblieben, erzählt Renate Käppeli mit Verständnis.

Köche wandern in andere Branchen ab

Gerade während der Lockdown-Zeit seien Köche in die Nahrungsmittelindustrie abgewandert oder hätten sich einen sicheren Job mit geregelten Arbeitszeiten etwa in einem Spital oder Altersheim gesucht, sagt Christina Käppeli. Und im Service sei das Arbeiten mit Maske für einige Mitarbeiter auch eine Belastung gewesen. Selbstkritisch müsse man vielleicht auch erkennen, dass die Branche in den vergangenen Jahren die Ausbildung etwas stark akademisiert habe, statt auf gut ausgebildetes Fachpersonal zu setzen.

Wann die Familie Käppeli wieder zum 7-Tage-Betrieb zurückkehren kann, ist ungewiss. Christina Käppeli sagt zum «Boten»: «Wir hoffen, dass sich die Situation bald entspannt.»