Küssnachter Rigihalle braucht neue Eisfeldmaschine Die alte Eisreinigungsmaschine wird bald den Geist aufgeben – doch für eine neue fehlt das Geld. Melanie Schnider 16.07.2020, 09.45 Uhr

Blick in die Eishalle in Küssnacht am Rigi. Bild: Urs Flüeler/Keystone (18. Januar 2008)

Von Notlagen aller Art liest und hört man dieses Jahr überall. Doch bei der Küssnachter Eisbahn-Genossenschaft (KEG) ist es anders.

Nicht Covid-19 und seine Auswirkungen bereiten Kopfzerbrechen, sondern die in die Jahre gekommenen Maschinen, welche für den Betrieb des Eisfeldes zwingend notwendig sind.

180000 Franken für eine der Maschinen

Die Eisreinigungsmaschine, genannt Zamboni, fiel bereits dreimal aus. «Bis jetzt konnten wir diese immer irgendwie reparieren», erinnert der Präsident der Küssnachter Eisbahn-Genossenschaft, Heinz Schnider, an der 44. Generalversammlung am 8. Juli in der Rigihalle und gibt zu bedenken: «Doch gewisse Teile sind kaum mehr erhältlich. Es ist wirklich ein Wunder, läuft sie noch.» Für die Eisqualität ist der Zamboni essenziell, weshalb spätestens nächste Saison ein neuer her sollte. Kostenpunkt: 180000 Franken. «Dies können wir nicht bezahlen», gibt Schnider zu. «Wir werden diese Summe deshalb über ein Leasing bewältigen müssen oder allenfalls gemeinsam mit Sponsoren.»

Die Teilnehmer der GV, darunter auch drei der Gründungsmitglieder hörten besorgt zu. Die nächste schlechte Nachricht: Auch der Kompressor ist inzwischen veraltet. Wie lang dieser noch durchhält, ist unklar. Sehr wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, meint Schnider. Dasselbe beim Kondensator. Da dieser im letzten Jahr endgültig den Geist aufgegeben hatte, musste dieser ersetzt werden und riss ein gewaltiges Loch in den Finanzhaushalt, weshalb bei der Schwyzer Kantonalbank ein Darlehen von 1,01 Millionen Franken beantragt werden musste. Und dann kam der Lockdown.

«Um die finanzielle Situation etwas zu entschärfen, konnte mit der Schwyzer Kantonalbank eine Aufschiebung der Amortisationszahlungen vereinbart werden», informiert der Vizepräsident und Finanzchef Adrian Christen unter dem Traktandum Jahresrechnung 2019/2020. Dafür seien keine Coronakredite beantragt worden. So wie die Schwyzer Kantonalbank der KEG entgegengekommen war, so unterstützte die Küssnachter Eisbahn-Genossenschaft die beiden grössten Nutzungsvereine, den KSC und den ECK. «Aus Rücksicht auf die unerwarteten finanziellen Ausfälle bei unseren beiden wichtigsten Benutzervereinen hat der Genossenschaftsrat entschieden, auf zwei Eismieten zu verzichten», verkündet Christen.

Gespräche für Fotovoltaikanlage laufen

«Wir verspüren einen tiefen Umsatz in der Sommernutzung der Halle, dem wir nun entgegenwirken wollen», sagt der Präsident. Aktuell steht die KEG mit dem Elektrizitätswerk Schwyz (EWS) in Kontakt bezüglich einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach zu. «So könnten wir den Strom der Anlage direkt für den Sommerbetrieb der Halle verwenden, was auch der geplanten, ganzjährigen Nutzung der Sportsbar zugutekommen würde», schlägt Schnider vor. Allerdings könnte die aktuelle finanzielle Situation dieses Vorhaben auf die lange Bank schieben. Wenigstens einen Lichtblick für die Sommernutzung im Jahr 2022 gibt es: Das kantonale Schwingfest und die Gewerbeausstellung werden voraussichtlich in der Rigihalle stattfinden.