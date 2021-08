Riss und Sichtung In Feusisberg in Schwyz wurde zwei Mal ein Wolfsalarm ausgelöst Lange war es ruhig um den oder die Wölfe im Grossgebiet Schübelbach-Wägital. Damit ist es nun vorbei. Silvia Gisler 12.08.2021, 09.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie dem neusten Wolfsalarm zu entnehmen ist, kam es am vergangenen Montag, 9. August, auf der Alp Oberschwändi, Feusisberg, zu einem Riss und einer Sichtung des Raubtieres. Wie der betroffene Älpler auf Anfrage erklärt, ist seither eine Ziege unauffindbar. Von einer anderen blieb nur der abgerissene Kopf rund 70 Meter von der Alphütte entfernt übrig. Den Riss bemerkte er am Montagmorgen. Am Abend gegen 18.30 Uhr liess sich das Raubtier erneut in der Nähe blicken.

Unschön für den Wangner, der bereits Ende Juni dieses Jahres im Gebiet Ruebegschwand ein totes Rind und weitere verstörte Tiere zu beklagen hatte. Auch dies vermutlich aufgrund des Wolfes.

Zudem wurde am Dienstag, 10. August, bereits der nächste Wolfsalarm ausgelöst. Diesmal aufgrund einer Sichtung an der Brandstrasse in Feusisberg um circa 8.20 Uhr.