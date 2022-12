Rodeln statt Schlitteln Schwyzer Wintersportorte trotzen dem Schneemangel Es hat kaum Schnee auf den Schwyzer Pisten. Die Skigebiete bieten aber Alternativprogramme an. Alexandra Donner Jetzt kommentieren 30.12.2022, 08.41 Uhr

Auf dem Hochstuckli kann gerodelt werden - statt geschlittelt. Bild: PD

Kommt bereits der Frühling? Das ist eine berechtigte Frage bei diesen Temperaturanstiegen. Und es geht noch weiter. An Silvester soll es noch wärmer werden, wie die aktuellen Wetterprognosen berichten. Und das mitten in der Hochsaison der Schwyzer Skigebiete, während der Weihnachtsferien. Mit viel Aufwand präparieren einige Skigebiete die Pisten, sodass der ganze Schnee auf einer befahrbaren Fläche liegt. Skifahren zwischen grünen Pistenrändern ist angesagt – wenn überhaupt.

Darum bieten viele Skigebiete jetzt auch ein Alternativprogramm an: Wandern anstelle Skifahren oder Rodeln statt Schlittenfahren. Auch mit verschieden Silvesterprogrammen locken sie die Besucherinnen und Besucher in die Berge. Der «Bote» fragte bei den Skigebieten nach.

Wandern statt Skifahren

Die Rigi biete bereits ab Kulm schneefreie Wanderwege an, welche zahlreich genutzt werden, so Ivan Steiner, Leiter Marketing und Verkauf der Rigi Bahnen AG. «Die Fernsicht war am vergangenen Mittwoch unglaublich gut, was aussergewöhnliche Panoramarundblicke erlaubte.» Die Skilifte konnten noch gar nicht in Betrieb genommen werden. «Deshalb haben wir natürlich weniger Skigäste als im guten Vorjahr. Da die Skifahrerinnen und -fahrer auf der Rigi nur einen kleinen Teil der Gäste ausmachen, fällt dies aber nicht stark ins Gewicht», informiert Steiner. Die Gäste bleiben somit nicht aus.

«Denn die Rigi hat auch ein vielseitiges wetter- und schneeunabhängiges Angebot, sei es das Mineralbad oder die kulinarischen Genüsse.»

Für Silvester plant die Rigi ein Silvester-Fondue, um mit den Gästen ins neue Jahr zu starten. Das Skigebiet Sattel-Hochstuckli konnte nur am Wochenende vom 17. und 18. Dezember sowie am Mittwochnachmittag vom 21. Dezember den Skibetrieb eingeschränkt öffnen. «Die Schneemenge war sehr gering, wodurch einzig der Skilift Engelstock sowie unser beliebtes Kinderland geöffnet waren», berichtet Simon Bissig, Geschäftsführer der Sattel-Hochstuckli AG. Durch die milden Temperaturen in den letzten Tagen ist auch im Sattel-Hochstuckli der Schnee zum Grossteil geschmolzen. «Da man momentan bei uns leider nicht Ski fahren kann, sind nun Wanderer und Sonnengeniesser im Gebiet unterwegs», sagt Bissig. Aber sie würden auch spüren, dass es wegen des fehlenden Schnees weniger Besucherinnen und Besucher habe.

Alternativprogramm: Da Sattel-Hochstuckli auch bekannt für seine Rodelbahn ist, wurde aufgrund der milden Temperaturen am Dienstag die Sommerrodelbahn wieder in Betrieb genommen. «Wer bei uns im Besitz einer Skisaisonkarte ist, kann die Rodelbahn gratis benützen», informiert Bissig. Nebst dieser Attraktion sind die Wanderwege sowie die Hängebrücke geöffnet.

«An Silvester ist der Laternenweg beleuchtet und unser Gasthaus geöffnet.»

In der Mythenregion kann auch nicht mehr Ski gefahren werden. Alle Pisten sind geschlossen. «Wir haben nur den Zauberteppich geöffnet, bei welchem man schlitteln kann und die ganz Kleinen das Skifahren lernen können», so Remo Gwerder. Beschneien sei bei diesen Temperaturen auch nicht möglich. «Es ist momentan das Sommer- und Herbstprogramm angesagt.» Man könne wandern oder auch einfach die Sonne geniessen auf den Sonnenterrassen. An Silvester gäbe es eine Party im Grossenboden, mehr sei nicht geplant, ergänzt der Geschäftsführer der Rotehnfluebahn Mythenregion AG.

In zwei Schwyzer Skigebieten ist Skibetrieb

Im Hoch-Ybrig sieht es dagegen anders aus. Im Skigebiet sind aktuell neun von dreizehn Skiliften in Betrieb, und das bei guten Pistenverhältnissen, freut sich Daniela Wiget von der Administration der Hoch-Ybrig AG. Das Beschneien sei am Dienstag noch möglich gewesen, gestern jedoch infolge der zu hohen Temperaturen nicht mehr. Die Besucherzahlen seien wie in den Jahren zuvor. «Da hatten wir ja die behördliche Schliessung und diverse Einschränkungen infolge der Corona-Massnahmen», sagt Wiget. Auch sie hätten ein Alternativprogramm, da die Temperaturen zu hoch seien.

«Die Sesselbahn Laucheren ist ausschliesslich für Wanderer in Betrieb.»

Auch auf dem Stoos könne man Ski fahren, gibt Sandro Widmer, Leiter Marketing und Verkauf Stoosbahnen AG, Auskunft. «Es sind einige Lifte in Betrieb, und seit Mittwoch ist auch der Klingenstock geöffnet.» Neben dem Klingenstock sind auch die obere Sektion des Fronalpstocks wie auch der Skilift Sternegg und Frönelis Winterland offen. Zusätzlich zum Wintersportangebot hat der Stoos viele Gäste, die den «Bounce Circus», die grösste Hüpfburg der Schweiz, besuchen. Trotz der milderen Temperaturen seien die Hotels und Ferienwohnungen auf dem Stoos sehr gut gebucht, so Widmer. «Es gab ein paar Stornierungen, aber kurz darauf wieder Buchungen. Es haben dann auch Gäste gebucht, welche Silvester gerne auf dem Stoos verbringen, sei es zum Skifahren, zum Wellnessen oder für die Kulinarik», erwähnt Widmer.

