Spital Schwyz: Röntgenassistent Hans blickt auf sein Leben zurück

Porträt Vom Knecht zum «Röntgenhans» – ein Rentner über seine unglaubliche Laufbahn Ist es nicht unglaublich faszinierend, in den Menschen hineinschauen zu können, einen Röntgenblick zu haben? Genau diesen hat Hans Ziegler aus Rickenbach. Zumindest teilweise. Als einer der ersten Röntgenassistenten in der Region blickte er während 42 Jahren im Spital Schwyz in die Menschen hinein und fand die Ursachen für ihr Leiden. Melanie Schnider 23.07.2021, 09.16 Uhr

Diese Holzbank hat Hans Ziegler vom Team des Röntgeninstituts Schwyz zu seiner Pensionierung erhalten. Bild: Melanie Schnider

Doch weshalb hat der heute 67-Jährige damals ausgerechnet diesen Beruf gewählt? «Meine Eltern waren Bauern, und so wuchs ich im Kanton Uri im Isenthal auf einem Bergbauernhof auf», beginnt Ziegler. Viele Stunden habe er als Knecht auf der Alp am Uri Rotstock verbracht. «Dies ist ein äusserst beliebtes Wandergebiet, und so kam es, dass viele verunfallte Berggänger um Hilfe riefen.» Dadurch sei in ihm das Bedürfnis, anderen zu helfen, immer stärker geworden. Durch die Ermutigungen seiner Freundin begann er mit 20 Jahren im Bürgerspital Zug eine Lehre als Röntgenassistent, eine Ausbildung zu einem damals völlig neuartigen Beruf. Anschliessend begann er im Spital Schwyz. In seinem Team: nur Klosterfrauen.

«Meine Chefin war Schwester Sebaldine, und wir bildeten ein Viererteam», erinnert sich Hans Ziegler und fügt schmunzelnd an: «Für sie war es fast befremdend, einen Mann im Röntgen-Team zu haben.» Irgendwann habe sich dies verbessert, und es habe sich zwischen ihnen eine Art Mutter-Sohn-Verhältnis entwickelt, berichtet er.

«Röntgen macht süchtig»

Untersuchungen machten sie mit Durchleuchtungsschirm und Röntgenkugel, die heute von Endoskopie und Computertomografie verdrängt sind. «Vor allem Aufnahmen des Verdauungstraktes und der Nieren waren gefragt», sagt Ziegler. An den Wochenenden im Winter hätten sie in erster Linie Beinbrüche von Sportbegeisterten geröntgt. Diese Wochenenden seien äusserst happig gewesen. Hans Ziegler hatte kaum Freizeit, musste ständig erreichbar sein und bei vielen nächtlichen Notfällen einspringen. Als sich die Schwestern in den 80er-Jahren zurückzogen, kam es zudem zu Personalmangel.

Dennoch: «Ich liebte diesen hochinteressanten Beruf. Das Röntgen machte mich regelrecht süchtig», erzählt der pensionierte Röntgenassistent mit einem Leuchten in den Augen. «Mit diesen technischen Geräten zu tun zu haben, anderen zu helfen, Teammitglied sein zu können und neue Menschen kennenzulernen, war so bereichernd für mich», erläutert er seine Leidenschaft für seinen Beruf. Mit der Zeit sprach sich Zieglers Tätigkeit im Talkessel herum, denn: «Fast jeder kommt mal unter den Röntgenapparat», meint er lächelnd.

So kam es, dass er von allen nur noch «Röntgenhans» genannt wurde. Zusammen mit seiner «Berühmtheit» wuchs auch sein fachliches Wissen, denn die Radiologie steckte Ende der 90er-Jahre in einem grossen Veränderungsprozess.

Gefühlswelt im Spannungsfeld zur Technologie

«Es war eine gewaltige Verbesserungswelle, als 1998 das Röntgeninstitut Dr. Laver mit seinen Hightechanlagen ins Spital Schwyz einzog», sagt er. Durch interne Weiterbildungen erwarb er zusätzliche Kenntnisse. «In diesem Beruf war die technische Entwicklung enorm.» Im Spannungsfeld zu diesen hochtechnologischen Apparaturen stand Hans Zieglers Gefühlswelt. «Oft erlebte ich sehr berührende Geschichten mit. So musste ich beispielsweise mitten in der Nacht ein schwer verletztes Kind röntgen», sagt er.

Trotz solch erschütternder Erlebnisse müsse man jedoch aufpassen, nicht gefühlskalt und abgebrüht zu werden. «Der Patient soll immer im Mittelpunkt bleiben. «Mit der Zeit entwickelte ich ein Gespür dafür, welche Worte und Gesten den Menschen halfen. Und so konnte ich jeden Patienten so nehmen, wie er war, egal ob zuversichtlich, weinend, betrunken, aggressiv oder sterbend», blickt Hans Ziegler zurück.