Unfallursache geklärt: Windböe ist Schuld an Gondelabsturz in Schwyz Die Untersuchung des Gondelabsturzes bei der Rotenfluebahn im Kanton Schwyz hat ergeben, dass eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen die Ursache war. René Meier

Die abgestürzte Kabine der Rotenflue-Gondelbahn. (Bild: Kantonspolizei Schwyz)

Eine Gondel der Rotenfluebahn im Kanton Schwyz ist am Sonntagvormittag bei der Talfahrt rund 20 Meter abgestürzt. In der Gondel befand sich niemand. Verletzt wurde niemand. Nun ist die Unfallursache bekannt: Wie die Rotenfluebahn Mythenregion AG am Montag in einer Mitteilung schreibt, herrschten den ganzen Vormittag ruhige Windverhältnisse, bis sich die Wetter- und Windsituation plötzlich änderte, worauf das Bahnpersonal sofort mit der Schliessung der Bahn begann und keine Gäste mehr auf die Bahn liess.

Es dauert maximal 20 Minuten, bis alle Gondeln geleert sind. «In dieser Zeit sei der Zwischenfall passiert», schreibt Nathalie Hensler, Delegierte des Verwaltungsrates in einer Mitteilung.

Gemäss heutigen Erkenntnissen war es eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen, die zum Absturz der Gondel geführt haben: Es war eine aussergewöhnlich massive Windböe, die seitlich auf die leere Gondel traf, worauf diese so auspendelte, dass sie mit der Stütze sechs kollidierte und abstürzte.

Die Gondel prallte in Masten sechs und stürzte ab. (Bild: Kantonspolizei Schwyz)

Der Bahnbetreiber ist zur Zeit zusammen mit dem Seilhersteller damit beschäftigt, das Seil zu kontrollieren, weshalb der Betrieb der Gondelbahn vorübergehend eingestellt ist.

Trümmerteile liegen am Boden verstreut. (Bild: Kantonspolizei Schwyz)

Die Bahn aus dem Jahr 2014 verkehrt zwischen Rickenbach ob Schwyz und der Rotenflue in der Mythenregion. Sie überwindet über 16 Stützen eine Höhendifferenz von 958 Metern. Die über 20 Kabinen fassen je acht Personen.