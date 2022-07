Rothenthurm «Der Sieg hat ihr Leben verändert»: Fast blinde Sportlerin bricht Grenzen Die Rothenthurmerin Erika Rosa Kälin sieht mit Sehhilfe nur acht Prozent. Kürzlich gewann sie an den National Games zwei Goldmedaillen. Robert Betschart Jetzt kommentieren 13.07.2022

Exklusiv für Abonnenten

Erika Rosa Kälin ist eine der passioniertesten Behindertensportlerin der Schweiz. Jüngst gewann sie mithilfe ihres Guides und Lebenspartners Reinhart Schütz an den National Summer Games in St. Gallen zwei Goldmedaillen im Radfahren über 10 und 15 Kilometer. Ein grosser Erfolg, finden die National Games doch nur alle vier Jahre statt und zählen national zu den wichtigsten Sportanlässen für behinderte Sportlerinnen und Sportler überhaupt.

Erika Rosa Kälin zeigt in ihrem Wohnort Rothenthurm stolz ihre zwei Goldmedaillen der National Summer Games. Bild: Robert Betschart

Wenn die fast blinde Ro­thenthurmerin vom Sport erzählt, blüht ihr Herz auf. Ihr geht es weniger um die Erfolge, sondern vielmehr darum, für andere beeinträchtigte Menschen aber auch für alle anderen ein Vorbild, eine Inspiration, zu sein. Die 53-Jährige sagt:

«Wenn dank mir jemand mit Sport beginnt oder das Leben annimmt, wie es ist, nicht jammert und versucht, das Beste daraus zu machen, macht mich das glücklich.»

Wegen Narkose auch geistig eingeschränkt

Erika Rosa Kälin hat keinen einfachen Weg hinter sich: Aufgrund einer sehr seltenen Erbkrankheit ist sie blind geboren. Ihre Augäpfel waren verdreht. Es folgten verschiedene Operationen, als sie ein Kleinkind war. Dabei kam es bei der Narkose zwei Mal zu Komplikationen, und ihr Hirn bekam zu wenig Sauerstoff. Seither ist sie auch geistig beeinträchtigt. Heute sieht die in Trachslau aufgewachsene Para-Athletin mit Sehhilfe acht Prozent. Auch an Gelenken und Füssen hat sie aufgrund der Erbkrankheit Probleme.

Kein Wunder, dass Erika Rosa Kälin manchmal mit ihrem Schicksal haderte. Auch Beleidigungen musste sie über sich ergehen lassen, und sie fühlte sich ausgeschlossen. Doch der Sport gab ihr Halt. Hier konnte und wollte sie sich trotz den Beeinträchtigungen ausleben.

Zusammen mit ihrem Partner ist die Schwyzerin sehr polysportiv unterwegs. Ihre Leidenschaft ist aber vor allem der Langlaufsport. Dort feierte sie ihre grössten Erfolge. 2017 gewann sie über 5 km klassisch an den World Games – neben den Paralympics der wichtigste Sportanlass für beeinträchtigte Menschen überhaupt – die Goldmedaille. Reinhart Schütz, welcher Erika Rosa Kälin jeweils an gewissen Wettkämpfen unterstützt, sagt:

«Ich glaube, der Sieg dort hat ihr Leben verändert.»

Seither sei sie tougher geworden. Denn sie musste plötzlich verschiedenen TV-Stationen Interviews geben und stand im Mittelpunkt. Etwas, das sie vorher kaum kannte.

Aber das Scheinwerferlicht sucht die Behindertensportlerin eigentlich nicht. Sie will die Grenzen zwischen beeinträchtigten Menschen und nichtbeeinträchtigten Menschen auflösen und mit Vorurteilen brechen. So startete die Rothenthurmerin auch häufig an «normalen» Sportwettkämpfen. Die Zentralschweizer Berglaufmeisterschaften gewann sie dabei nicht weniger als drei Mal – in der normalen Frauenkategorie, wohl bemerkt.

Weiter erhielt sie erst kürzlich eine Medaille für ihre 25. Teilnahme am Engadiner Skimarathon überreicht. Aber am meisten freut es Kälin, wenn sie mit Gleichgesinnten trainieren kann. «Gerade erst kam ein junger Urner mit uns trainieren. Das hat mich extrem gefreut», sagt sie. Der Urner ist Autist und fand dank ihr zum Sport.

Basteln ist ein weiteres grosses Hobby

Seit zwei Jahren lebt Erika Rosa Kälin nun mit ihrem Lebenspartner in Rothenthurm. «Uns gefällt es hier sehr gut. Die Leute sind sehr freundlich, und man hilft einander», sagt die 53-Jährige. Sie kriegt Gelder von der IV und durfte in der BSZ Stiftung in der Wäscherei arbeiten. Diese wurde aber geschlossen, und aufgrund verschiedener Allergien ist die Suche nach einer alternativen Beschäftigung schwer. Also geht sie zu Hause oft ihrem nach dem Sport zweitliebsten Hobby nach: Sie bastelt verzierte und ganz besondere Geschenk- und Glückwunschkarten. «Ich mache dies sehr gerne, und so habe ich immer etwas zu tun», sagt Erika Rosa Kälin mit einem grossen Lächeln im Gesicht.

Auch darin ist sie eben ein Vorbild: Nämlich wenn es darum geht, auch einfachere Dinge im Leben zu schätzen.

Siege im Radfahren

Im Gegensatz zu anderen Teilnehmenden fuhren Erika Rosa Kälin und ihr Guide Reinhart Schütz an den National Summer Games nicht auf einem Tandem-Velo, sondern waren beide auf einem einfachen Rad unterwegs. Der Guide unterstützt jeweils mit akustischen Lauten, wenn beispielsweise ein Hindernis bevorsteht. Wenn Kälin spürt, dass sie schneller fahren kann, fährt sie neben den Guide und dieser erhöht dann das Tempo. Das Duo bewältigte die 10 Kilometer in einer Zeit von 20 Minuten und 14 Sekunden und die 15 Kilometer in einer Zeit von 27 Minuten und 38 Sekunden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen