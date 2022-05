Rothenthurm braucht das Ja das Bundesrats für eine Sportanlage

Rothenthurm Neue Aussensportanlage geplant: Warum Rothenthurm das Ja des Bundesrates braucht Fussballplatz, Informationszentrum für die Moorlandschaft und Räumlichkeiten für die Finnenloipe: Bezirk und Gemeinde sind am Planen. Dass das Land innerhalb der Moorlandschaft liegt, macht die Realisierung des Vorhabens aufwendig. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 10.05.2022, 13.17 Uhr

«Wir möchten eine Aussensportanlage bei der Mittelpunktschule realisieren und sind mit dem Bezirk im Gespräch.» Das erklärte der Rothenthurmer Gemeindepräsident Stefan Beeler kürzlich an der Gemeindeversammlung.

Auf der Wiese hinter der Turnhalle und dem Mittelpunktschulhaus soll in Rothenthurm künftig eine Aussensportanlage entstehen. Bild: Jürg Auf der Maur

Zwar existieren in Rothenthurm seit der Eröffnung der Mittelpunktschule im Jahr 2010 ein Basketball- und ein Beachvolleyballfeld zwischen dem Schulhaus und der Aula respektive der Turnhalle, aber keine Aussensportanlage. Die Situation sei aber, so Beeler, heute «unbefriedigend». Grund: Das Bedürfnis sei gross, auch einen Fussballplatz samt einer Laufbahn zu haben, um die Anlagen der fussball- und sportbegeisterten jungen und älteren Bevölkerung anbieten zu können, wie der «Boten der Urschweiz» berichtet. Rothenthurm, so der Gemeindepräsident, habe zwar keinen eigenen Fussballclub, aber es gebe viele Bewohner und Mitglieder in anderen Vereinen, die ausserhalb des Sportunterrichts am Abend Fussball spielen oder anderen Aktivitäten nachgehen möchten. «Der jetzige Fussballplatz gleicht eher einem Acker und weist bei Weitem keine Turniermasse auf», führt Beeler weiter aus.

Auch neue Räume für die Benützung der Finnenloipe

«Wir unterstützen die Absicht der Gemeinde», sagt Bezirksammann Walter Tresch. Der Bezirk stelle sich hinter die Idee, in Rothenthurm gemeinsam eine Aussensportanlage zu realisieren. Der Sportplatz könnte auch für den Turnstundenbetrieb der MPS genutzt werden. «Doch der Lead der ganzen Vision liegt bei der Gemeinde», so Tresch.

Die Idee, mit welcher sich der Bezirks- und der Gemeinderat in Rothenthurm derzeit beschäftigen, sieht vor, dass zusammen mit der Aussensportanlage auch ein Informationszentrum für die Moorlandschaft entstehen soll. Da könnten sich Besucherinnen und Besucher über Moore und Moorlandschaften informieren. Zudem sollen auch Räumlichkeiten für die Benutzung der Finnenloipe untergebracht und damit den Langlaufenden zur Verfügung gestellt werden.

Das Vorhaben sei jedoch nicht so schnell und so einfach zu realisieren, wie dies gewünscht wäre. Grund: Das Land, auf welchem die Aussensportanlage und das Infozentrum samt Räumen für die Finnenloipe zu stehen kämen, liegt innerhalb der Moorlandschaft, in unmittelbarer Nähe neben der bestehenden Mittelpunktschule. «Das macht es aufwendig, denn zuerst muss der Bundesrat die Fläche aus dem Perimeter entlassen», so Beeler.

In einem ersten Schritt wird nun eine Vorlage ausgearbeitet, mit welcher die Regierung dann den Bundesrat aktiv um Entlassung aus dem Moorperimeter ersuchen kann. Erst dann könnte die konkrete Planung in die Hand genommen werden. Allenfalls erfolge auch ein Eintrag im kantonalen Richtplan. Vorher könne daher weder von allfälligen Kosten noch von einem möglichen Zeitrahmen konkret geredet werden. «Entlässt uns der Bundesrat hier nicht aus dem Moorperimeter, ist die ganze Idee sowieso schon vom Tisch», sagt Beeler.

