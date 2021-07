Rothenturm Geschäftsführerin von «Brocki Roro»: «So viel Wasser hatten wir noch nie» Von Weitem schon sticht vor dem Rothenthurmer «Brocki Roro» eine Mulde ins Auge: Randvoll mit Stühlen, Kommoden, Bildern, Taschen, Elektrowaren. Bis zum vergangenen Samstag wurden sie noch Occasion angeboten, nun liegen die Artikel pitschnass im Müll. Wasserschaden. Anja Schelbert 15.07.2021, 08.44 Uhr

Claudia Rüttimann steht inmitten durchnässter Antiquitäten und Occasionen. Starker Regen hat in der Nacht auf den Sonntag alles verwüstet. Bild: Anja Schelbert

Claudia Rüttimann, seit vier Jahren Geschäftsführerin, wirkt wehmütig, als sie den «Boten» am Dienstag durchs Brockenhaus führt. Überall Pfützen, der Geruch feuchter Stoffe und alter Nässe liegt in der Luft. In der Nacht auf Sonntag hat es in Rothenturm so stark geregnet, dass kontinuierlich Wasser ins «Brocki Roro» gelaufen ist.