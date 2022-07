Rothenturm «Ziel ist der Gewinn des sechsten Kranzes an einem Eidgenössischen» – Schwinger Christian Schuler beantwortet zehn nicht alltägliche Fragen Der Rothenthurmer Christian Schuler nutzt den Brünig-Schwinget am Wochenende zur Vorbereitung auf das Eidgenössische in Pratteln — und stellt sich unserem Interview. Simon Gerber Jetzt kommentieren 27.07.2022, 17.55 Uhr

Wenn Christian Schuler nicht im Sägemehl steht, ist er Geschäftsführer seines eigenen Unternehmens Bild: Alain Hospenthal/ Bote der Urschweiz

Zur Person Name: Christian Schuler

Geburtstag: 2. November 1987

Wohnort: Rothenthurm

Zivilstand: verheiratet, 2 Kinder

Beruf: Geschäftsführer PS Fahrzeugteile AG

Hobbies: Familie, Fischen, Eishockey

Schwingklub: Einsiedeln

Anzahl Kränze: 105 (5 E)

Christian Schuler hat bisher eine etwas verkorkste Saison hinter sich. Nach dem perfekten Start mit dem Sieg in Oberarth verletzte sich der Rothenthurmer am Zuger Kantonalfest am Bein und musste darum eine sechswöchige Pause einschalten. Bei seiner Rückkehr schaffte es der 34-Jährige auf dem Stoos gleich in den Schlussgang. Das Innerschweizer Schwingfest dann endete für den Marketingfachmann bereits nach dem ersten Gang. Die alte Verletzung machte sich wieder bemerkbar. Bis jetzt hat Christian Schuler 2022 nur drei Wettkämpfe bestritten. Auf dem Brünig kehrt der fünffache Eidgenosse wieder zurück.

Christian Schuler, wie sieht Ihr perfekter Tag aus?

Wenn ich mit der Familie einen freien Tag mit dem Boot auf dem Sihlsee verbringen kann.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Als Kind habe ich oft in der elterlichen Metzgerei ausgeholfen und dafür einen Batzen gekriegt.

Was war als Kind Ihr Traumberuf?

Ich träumte einst von einem Leben als Eishockeyprofi.

Welche Persönlichkeit würden Sie gerne einmal zu sich nach Hause einladen?

Den Weltmeister im Schwergewichtsboxen, Oleksander Usyk.

Welche Sportart interessiert Sie neben dem Schwingen am meisten?

Eishockey, Boxen, Skirennen und Darts.

Was ist das Beste daran, ein Schwinger zu sein?

Der Schwingsport konzentriert sich auf eine Region und ist mit wenig Kosten verbunden. Es braucht dafür weder eine teure Ausrüstung, noch muss man viel reisen. Jeder kann sich diese Sportart leisten und noch einem Beruf nachgehen.

Welcher Schwinger war oder ist Ihr Vorbild?

Einen engeren Bezug habe ich zu meinem Klubkollegen Martin Grab. Im Training haben wir uns stets hart gefordert und konnten voneinander profitieren.

Sollte der Schwingsport den Videoschiedsrichter (VAR) einführen?

Lieber nicht. Dies wäre eine ungute Entwicklung. Trotz dem VAR könnte es weiterhin Fehlentscheide geben.

Welches sind Ihre persönlichen Ziele für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest?

Ich werde gut vorbereitet antreten und in jedem der acht Gänge mein Bestes geben. Primäres Ziel ist der Gewinn des sechsten Kranzes an einem Eidgenössischen.

Wenn Sie einen Tipp wagen müssten: Wer wird Schwingerkönig 2022?

Nach dem starken Comeback am Aargauer Kantonalfest habe ich ein gutes Gefühl, dass es Pirmin Reichmuth schaffen könnte.

Am letzten Augustwochenende steigt in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 (Esaf). Mit dabei sind voraussichtlich auch zwölf Schwinger aus Innerschwyz. Der «Bote der Urschweiz» stellt ihnen vor dem Esaf dieselben zehn nicht alltäglichen Fragen.

