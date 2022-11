Ninja Warrior Germany: Marco Müller aus Küssnacht scheitert knapp

RTL-SHOW Küssnachter scheitert im Finale von «Ninja Warrior Germany»: «Ein wenig enttäuscht bin ich schon» Nur sieben Athleten bewältigten den Parcours im Finale von «Ninja Warrior Germany». Der Küssnachter Marco Müller scheiterte. Er nimmts sportlich. Jetzt kommentieren 15.11.2022, 10.31 Uhr

Marco Müller im Finale von «Ninja Warrior Germany». Er verfehlte die Leiste ganz knapp. Bild: RTL

Angefeuert vom Publikum und mit viel Lob von den Moderatoren startete der Küssnachter Marco Müller am Samstagabend in die Finalrunde von «Ninja Warrior Germany».

Der 26-jährige Topkletterer schaffte es im Finale nicht bis zum Buzzer. Dieses war für ihn schon beim zweiten Hindernis beendet, und Marco Müller landete im Wasser. «Ich habe mich einen Augenblick nicht konzentriert, und schon war es passiert. Beim Sprung griff ich mit der linken Hand zu tief und verfehlte die Leiste. Mein Kopf war schon weiter vorne im Parcours», sagte Marco Müller dazu.

Die Hindernisse und Regeln wurden den Athleten bei der Parcours-Einweisung erklärt. «Da sah ich, dass der Parcours mit den vielen Leisten für mich gut liegen könnte», so Müller. Auch sei die Nervosität im Studio weg gewesen.

Er beschreibt, wie es ihm danach ergangen sei: «Ich war überrascht, dass es schon vorbei war und wusste zuerst gar nicht, was passiert ist. Ein wenig enttäuscht war ich dann schon, da ich gerne gekämpft hätte, anstatt mit einem Flüchtigkeitsfehler ins Wasser zu gehen.» Nichtsdestotrotz sei Marco Müller insgesamt zufrieden mit seiner Leistung und froh, dass er es bis ins Final geschafft habe.

Sein persönliches Highlight der Show war der Halbfinal-Buzzer. «Der ganze Lauf war super aufgegangen. Ich war damals glücklich und erleichtert, dass es für eine weitere Runde gereicht hat», fügte Müller hinzu. Beim Klettern hätte er einmal mehr während der vielen Trainingseinheiten das Körpergefühl, das Timing und die Koordination verbessern können.

Ob Marco Müller erneut bei «Ninja Warrior Germany» mitmachen werde, sei noch unklar: «Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich erneut mitmache. Die Vorbereitungen und Aufzeichnungen brauchen viel Zeit, und meine erste Priorität ist schon das Klettern.»

Beruflich ist Marco Müller, der erst kürzlich sein Maschinenbaustudium abgeschlossen hat, als Routenbauer in verschiedenen Kletterhallen tätig. Sein nächstes Ziel sei, eine Stelle als Ingenieur zu finden. Und was nimmt er aus dieser spannenden Zeit in den Alltag mit? «Dinge bedacht angehen, und nichts überstürzen», sagt Müller.

