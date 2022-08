Galgenen: Der ehemalige Spitzenschwinger Eugen Hasler im Gespräch

Samstagsgespräch «Ich brauche das Halligalli nicht»: Der ehemalige Spitzenschwinger Eugen Hasler im Interview Eugen Hasler (57) zählt zu den besten Schwingern der Geschichte. Der Galgener spricht über das Eidgenössische Schwingfest in Pratteln, seine bitterste Niederlage 1995 und verrät, was heute einige Schwinger falsch machen. Robert Beschart Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eugen Hasler gewann während seiner Schwingkarriere fast alles. Nur der Königstitel blieb ihm verwehrt. Bild: Robert Betschart

Eugen Hasler, ich behaupte, wenn es im Schwingsport 1989 und 1995 einen Videoschiedsrichter gegeben hätte, wären Sie jetzt ein Schwingerkönig. Was sagen Sie dazu?

Da bin ich fast gleicher Meinung. 1989 in Stans war mein Schlussganggegner Adrian Käser schon sehr weit unten. Aber vielleicht dachte sich der Kampfrichter, es gibt noch ein klareres Resultat. Ich erhielt dann im Verlaufe des Ganges einen Schlag ins Gesicht, was am Ende möglicherweise ausschlaggebend für die Niederlage war.

Und im Schlussgang am Eidgenössischen in Chur 1995?

Gegen Thomas Sutter hätte der Kampf unterbrochen werden sollen, weil wir vor meiner Niederlage beide keinen Griff mehr hatten. Wie es dann herausgekommen wäre, weiss man nicht. Ehrlich gesagt, setzte mir diese Niederlage mehr zu als diejenige von 1989, und ich war einige Wochen am Boden zerstört. Denn direkt am Platzrand standen die höchsten Funktionäre, die es gesehen haben müssen. Aber sie schritten nicht ein. Das verletzte mich.

Diese zwei Beispiele wären doch zwei gute Argumente für die Einführung eines Videoschiedsrichters im Schwingsport?

Das Problem ist, dass es praktisch kaum umsetzbar wäre. Ein Schwingfest dauert jetzt schon sehr lange. Wenn dann nach 10 oder 20 Gängen noch Diskussionen geführt werden, braucht man am Ende noch Flutlicht, um ein Fest zu beenden. Nein, ich bin grundsätzlich gegen den Videoschiedsrichter. Der Schwingsport lebt am Ende von kontroversen Entscheidungen. Meistens gleicht es sich im Verlaufe einer Karriere wieder aus.

Eugen Hasler (links) war im Schlussgang des Eidgenössischen Schwingfestes in Stans 1989 gegen Adrian Käser dem Sieg mehrmals sehr nahe. Bild: Martin Rütschi/Keystone

Man kannte Sie als grossen Techniker mit einem riesigen Repertoire an Schwüngen. Auf dem Schwingplatz agierten Sie manchmal ungestüm und draufgängerisch. Wer ist Eugen Hasler heute?

Ich kann heute noch ungestüm sein. Wenn ich Arbeit habe, sei es privat oder im Geschäft in der Bank, will ich diese möglichst gut und möglichst schnell erledigen. Ich arbeite heute noch manchmal 15 oder 16 Stunden am Stück, wenn es die Situation verlangt. Danach habe ich wieder genug Zeit für anderes. Ich sage immer: Ich arbeite gerne, wenn es etwas zu tun gibt. Von den anderen hat es genug: nämlich von denen, die gerne da sind, wenn es nichts zu tun gibt.

Nun findet das Eidgenössische in Pratteln statt. Sind Sie vor Ort?

Ursprünglich habe ich geplant, in meinem Garten eine Leinwand aufzustellen, zu grillieren und Freunde einzuladen. Ich brauche das Halligalli am Eidgenössischen nicht. Ich bin ein Mensch, der gerne Platz hat, um sich zu bewegen. Da ich aber im OK des nächsten Eidgenössischen 2025 in Mollis als Sportverantwortlicher tätig bin, werde ich zusammen mit Kollegen in Pratteln vor Ort sein, um Eindrücke zu gewinnen. Auch werde ich in Kontakt mit Schwingern sein und sie betreuen.

Wie hoch sind aus Ihrer Sicht die Chancen auf einen Innerschweizer König in Pratteln?

Die Voraussetzungen für die Innerschweizer sind nicht einfach. Pirmin Reichmuth ist angeschlagen, und ihm fehlt die Wettkampfpraxis. Wenn es ihm nicht läuft, wird es Joel Wicki als möglicherweise einziger Innerschweizer an der Spitze schwer haben. Trotzdem ist Wicki für mich der grösste Innerschweizer Trumpf.

Wie viele Schwyzer holen am Eidgenössischen den Kranz?

Realistisch gesehen sind es zwei bis drei, wenn es gut läuft, vier Kränze. Am ehesten traue ich dies Mike Müllestein, Christian Schuler und Reto Nötzli zu. Aber auch ein Dario Gwerder hat Chancen, wenn er ein gutes Wochenende erwischt. Weiter zeigte Marco Ulrich diese Saison ein paar sehr starke Feste. Auch andere haben das Zeug, einen Exploit zu schaffen, wer weiss.

Der Kanton Schwyz hatte über lange Zeit sehr heisse Eisen im Feuer. Die Laimbachers, Heinz Suter, Martin Grab, Daniel von Euw, natürlich Sie – die Liste wäre noch länger. Das ist Vergangenheit. Woran liegt das?

Wir wurden sicherlich über eine lange Zeit sehr verwöhnt. Nehmen wir zum Beispiel den Brünig-Schwinget: Da war es früher ganz normal, dass vielleicht nur ein oder zwei Schwyzer den Kranz holten. Jetzt sind wir wieder an einem ähnlichen Punkt. Solche Schwankungen gehören zum Sport. Dazu kommt, dass viele Schwyzer vom Verletzungspech heimgesucht wurden. Beispielsweise Michi Gwerder, der dieses Jahr verletzungsbedingt passen muss. Oder der Muotathaler Ralf Schelbert, der gar zurücktreten musste – auch ein Bruno Nötzli musste zu früh aufhören.

Ist es wirklich so einfach? Oder läuft im Kanton Schwyz etwas falsch in der Nachwuchsförderung?

Vielleicht waren die Augen während der erfolgreichen Zeit zu stark auf die Besten gerichtet, und man hat es deswegen versäumt, die Jüngeren und auch die Mittelschwinger im Training besser zu fördern. Aber ich bin überzeugt, dass wieder bessere Zeiten kommen.

Eugen Hasler gewann in seiner Karriere nicht weniger als 47 Kranzfeste. Bild: Keystone/Patrick Aviolat

Samuel Giger scheint nun der Kronfavorit zu sein. Teilen Sie diese Ansicht?

Sehr wichtig wird der Start ins Fest sein. Das gilt für alle Schwinger, aber natürlich auch für Samuel Giger. Man hat beispielsweise auf der Schwägalp gesehen, wie schnell es gehen kann, als er gegen Johann Borcard – ein guter, aber kein Überschwinger – einen Gestellten in Kauf nehmen musste. Giger gewann das Fest trotzdem und ist zu Recht einer der Topfavoriten. Er wäre sicherlich ein verdienter Schwingerkönig.

Welche Rolle spielt das Mentale?

Eine grosse. Ich empfehle jedem Schwinger, auch in diesem Bereich zu arbeiten. Es geht auch darum, wie gut die Schwinger mit dem Druck umgehen können. Ich persönlich war immer gerne der Gejagte. Mir gefiel die Position, wenn ich in Führung lag. Andere wiederum rollen gerne das Feld von hinten auf. Der mentale Bereich kann ein Fest entscheiden – und die Einteilung. Denn wenn du Schwinger vor die Nase gesetzt bekommst, die keinen Zug mit dir schwingen, wird es für jeden schwierig.

Der Schwingsport wird immer kräftiger. Die Muskelmassen nehmen zu. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Man muss sich einige Schwinger ja nur mal anschauen und mit früher vergleichen, dann sieht man, dass hier ein starker Wandel stattgefunden hat. Ich finde, die Schwinger heute machen zu viel Krafttraining. Auch ich trainierte in der Woche rund 20 Stunden, dabei stand ich aber bis zu viermal pro Woche im Schwingkeller. Einige trainieren heute nur noch einmal im Sägemehl. Das reicht nicht und ist ein Grund, warum es immer mehr Sehnen- und Bänderverletzungen gibt.

Und weiter?

Es fehlen die Beweglichkeit und das Gefühl für die Schwünge. Nehmen wir zum Beispiel Jörg Abderhalden. Er wurde von einigen zuerst noch belächelt, weil er ein Bäuchlein hatte. Trotzdem war er sehr spritzig, und niemand konnte ihm das Wasser reichen. Diese Spritzigkeit geht mit zu viel Muskelmasse verloren. Auch wir haben früher Krafttraining gemacht, aber nicht in diesem Stil.

Was wünschen Sie sich vom Eidgenössischen von diesem Wochenende?

Einen verdienten Schwingerkönig und dass alle gesund bleiben. Ob der König nun aus der Innerschweiz oder aus einem anderen Teilverband kommt, ist eigentlich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass die Einteilung fair ist und es einen verdienten Sieger gibt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen