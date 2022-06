Sattel: Alt-Gemeindeschreiber stille Wahl des Gemeindepräsidenten

Video: PilatusToday

Kampfwahl In Sattel stoppt Alt-Gemeindeschreiber stille Wahl des Gemeindepräsidenten In der Schwyzer Gemeinde Sattel ist Feuer im Dach. Und zwar wenn es um das Amt des Gemeindepräsidenten geht. Seit 16 Jahren ist das Adolf Lüönd. Ein anonymes Schreiben fordert aber die Abwahl des 75-Jährigen. Im ersten Wahlgang klappte dies. 13.06.2022, 09.56 Uhr

Seit in der Schwyzer Gemeinde Sattel ein anonymes Flugblatt aufgetaucht ist, das die Abwahl des jetzigen Gemeindepräsidenten Adolf Lüönd fordert, ist in der Gemeinde Feuer im Dach, wie PilatusToday berichtet. In einem ersten Wahlgang Mitte Mai reichte es Lüönd in der Folge nicht zum absoluten Mehr. Lange Zeit sah es danach aus, dass der 75-Jährige im zweiten Wahlgang in stiller Wahl wiedergewählt wird. Ein Gegenkandidat fehlte.