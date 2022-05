Gemeindepräsident aus Sattel spricht über Nichtwiederwahl

Sattel «Ein Angriff aus dem Hinterhalt»: Gemeindepräsident spricht über Nichtwiederwahl und anonymes Flugblatt Gemeindepräsident Adolf Lüönd wurde knapp nicht wiedergewählt. Noch ist unklar, wie es für ihn jetzt weitergeht. Franz Steinegger Jetzt kommentieren 17.05.2022, 08.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemeindepräsident Adolf Lüönd (Mitte) mit seinen Amtskollegen Felix Reichlin, Steinerberg (links), und Stefan Beeler, Rothenthurm, zusammen mit Sr. Johanna Rubin anlässlich der Nachfolgeregelung zum Bau eines neuen Alterszentrums am 2. März. Bild: Archivbild, Bote der Urschweiz

Herr Lüönd, Sie sind als Gemeindepräsident nicht wiedergewählt worden, weil es knapp nicht zum absoluten Mehr reichte. Kandidieren Sie für den zweiten Wahlgang?

Solange ich mich nicht als Kandidat abmelde, bin ich für den zweiten Wahlgang nominiert. Ich werde bis am Mittwoch entscheiden, ob ich Kandidat bleibe oder mich zurückziehen werde.

Waren Sie vom Resultat überrascht?

Ich wusste vom Aufruf auf dem Flugblatt, in dem aufgefordert wurde, mich nicht mehr zu wählen. Aber ich dachte, es könnte knapp reichen. Jetzt hat es wegen 13 Stimmen nicht gereicht. Ja, ich bin schon ein bisschen überrascht worden.

Wissen Sie, wer hinter dem anonymen Aufruf steckt?

Ich habe eine starke Vermutung, behalte sie aber für mich.

Was sagen Sie zum Flugblatt?

Alle sagen mir: «Was da passiert ist, ist hundsgemein.» Es war ein Angriff aus dem Hinterhalt. Über 100 Briefe wurden anonym verschickt, alles hintenrum. Wenn wir in Sattel so anfangen, sind wir bald so weit wie in Lauerz. Der Briefschreiber hätte wenigstens den Mut aufbringen können, den Zettel zu unterschreiben.

Hat man Sie im Vorfeld der Wahlen darauf aufmerksam gemacht, dass man Ihre Zeit für abgelaufen hält?

Niemand kam zu mir. Ich habe selber Leute gefragt, ob sie kandidieren wollen, auch Parteien wurden angefragt, ob sie Kandidaten stellen, aber es kamen keine Namen.

Was sagen Sie zum Vorwurf, die etablierten Parteien CVP und FDP würden keine Kandidaten für den Gemeinderat finden, solange der Lüönd als Gemeindepräsident amtet?

Das weise ich klar zurück, es sind faule Ausreden, und die stimmen einfach nicht. Jetzt haben wir sogar einen SPler in den Gemeinderat gewählt – das wäre vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. Sie hätten ja einen Gegenkandidaten aufstellen können. Es ist purer Neid. FDP und CVP merken jetzt, dass die SVP in der Mehrheit ist, weil wir immer Kandidatinnen und Kandidaten gefunden haben. Aber die Vorwürfe sind schwierig zu beantworten, weil man einem Anonymen nicht antworten kann.

Sie sind 75 Jahre alt. Es wird Ihnen vorgeworfen, Sie sollten jüngeren Kräften Platz machen, und Sie seien nach 16 Amtsjahren als Gemeindepräsident ein Sesselkleber. Was sagen Sie dazu?

Was soll ich sagen? Man kann diese Meinung durchaus haben, aber ich habe mich immer eingesetzt für Sattel – vom Bau einer Trockensteinmauer bis zum neuen Gemeindehaus. Im Flugblatt heisst es ja, dass ich auch gute Arbeit geleistet habe. Mein Ziel war es zurückzutreten. Ich habe zwei mögliche Nachfolger gefragt, aber beide haben abgesagt. Dann sagte die Partei zu mir, ich solle erneut kandidieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen