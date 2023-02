Sattel: Lutz-Hütte öffnet am Güdeldienstag nicht mehr

Sattel Fasnachtsknatsch wegen eines Parkplatzes – jetzt gibt es eine Beiz weniger Die Sattler Rott muss an der Fasnacht mit einer Beiz weniger auskommen. Wegen eines Streits bleibt die Lutz-Hütte tagsüber geschlossen. Alexandra Donner Jetzt kommentieren 07.02.2023, 08.09 Uhr

Wegen eines Konflikts im letzten Jahr öffnet die Lutz-Hütte an dieser Fasnacht am Schmutzigen Donnerstag erst ab 17 Uhr und am Güdelmontag und Güdeldienstag gar nicht mehr. In einem Instagram-Post informierte die Geschäftsführerin ihre Gäste dahingehend. Der «Bote» fragte nach.

Andrea Birrer, Geschäftsführerin der Lutz-Hütte, begründet den Entscheid unter anderem damit, dass sie am Montag und Dienstag normalerweise nicht offen hätten. Im Vorjahr habe das Team extra freigenommen in ihren anderen Jobs, um die Fasnächtler, wie es der Brauch vorgebe, mit Gratiswein zu bedienen. «Es war ein toller Tag, aber aufgrund des Ärgers lohnt sich das nicht mehr», fasst Birrer zusammen. Denn der Güdelmontag habe in einem Konflikt mit der Sattel-Hochstuckli AG geendet.

Die Lutz-Hütte hatte letztes Jahr am Güdelmontag einige Fasnächtler zu Besuch. Bild: PD

Tische auf dem Parkplatz aufgestellt

Die Fasnachtsgesellschaft Sattel organisiert die alljährliche Strassen- und Beizenfasnacht. «Es war ein schöner Güdelmontag, und auch das Wetter spielte super mit, sodass wir einige Tische auf den Parkplatz der Sattel-Hochstuckli AG stellten», erzählt Birrer. «Und daraufhin hat unsere Vermieterin, die Sattel-Hochstuckli AG, via Anwalt in einer E-Mail mit rechtlichen Schritten gedroht», sagt Birrer.

Die Lutz-Hütte-Betreiber baten daraufhin die Fasnachtsgesellschaft Sattel um ein Dankesschreiben. Damit wollten sie bestätigt wissen, dass die Lutz-Hütte zum Wohle der Gemeinde Sattel offen gehabt hat und der Parkplatz der Sattel-Hochstuckli AG nur blockiert gewesen ist, da sie der Fasnachtsgesellschaft einige Tische zur Verfügung gestellt hatten. «Mit dem Dankesschreiben wollten wir bewirken, dass die Sattel-Hochstuckli AG sieht, dass wir die Tische für die Maschgraden aufgestellt hatten», sagt Birrer, «aber ein solches wurde uns leider verweigert.»

Michael Suter, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Sattel, will sich zum letztjährigen Vorfall nicht äussern. «Wir führen unsere Fasnacht 2023 wie gewohnt durch», sagt Suter. Die Morgenrott habe glücklicherweise genügend Einkehrmöglichkeiten. Denn neben den Restaurants würden auch Private den Maschgraden zwischendurch ein Gläschen offerieren.

Sattel-Hochstuckli AG weist Vorwürfe zurück

Pirmin Moser, Verwaltungsrat der Sattel-Hochstuckli AG, äussert sich zum Vorwurf wie folgt: «Was die Lutz-Hütte auf Instagram schreibt, kann ich nicht bestätigen. Weder seitens der damaligen Betriebsleitung noch seitens des Verwaltungsrates sind wegen dieser Belegung des Parkplatzes durch die Lutz-Hütte für die Fasnachtsrott rechtliche Schritte angedroht worden, zumal damals, am Güdelmontag 2022, das Mietverhältnis durch die Sattel-Hochstuckli AG am 17. Januar 2022 auf Ende Juli 2022 gekündigt worden war, aber auf den 10. März 2022 bereits auch, auf Begehren der Mieterschaft, eine Schlichtungsverhandlung angesetzt war.»

Mittlerweile hätten die Sattel-Hochstuckli AG und die Lutz-Hütte einen Vergleich abgeschlossen, das Mietverhältnis sei auf einen durch beide Parteien akzeptierten Zeitpunkt erstreckt und die strittigen Punkte geregelt worden.

«Damit die Fasnachtsrott am Schmutzigen Donnerstag nicht auf dem Trockenen sitzen muss, hat die Sattel-Hochstuckli AG der Fasnachtsgesellschaft mitgeteilt, dass sie die Maschgradenrott dann bei der Talstation bewirten werde», so Moser.

