Lieferwagen in Sattel komplett ausgebrannt

Sattel Lieferwagen komplett ausgebrannt Auf der Fahrt von der SAC Hütte Bärenfang in Sattel Richtung Tal ist in einem Lieferwagen Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist nach bisherigen Ermittlungsstand auf einen technischen Defektzurückzuführen. 24.07.2022, 12.44 Uhr

Der ausgebrannt Lieferwagen hat nur noch Schrottwert. Bild: Kapo Schwyz (Sattel, 23. Juli 2022)

Am Samstag, 23. Juli, kurz nach drei Uhr, ist in Sattel ein Lieferwagen während der Fahrt in Brand geraten. Die Lenkerin wollte mit ihrem Fahrzeug von der SAC Hütte Bärenfang talwärts fahren, als sie kurz nach Beginn der Fahrt Brandgeruch wahrnahm. Sie hielt sofort an, stieg aus und alarmierte die Feuerwehr, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Schwyz vom Sonntag.