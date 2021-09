Sattel Verwaltungsräte der Sattel-Hochstucklii AG gehen im Krach Drei Demissionen auf einen Schlag im Verwaltungsrat der Sattel-Hochstuckli AG. Grossaktionäre und Gemeinderäte haben unter anderem gegen die Wiederwahl von Verwaltungsrat Thomas Küchler opponiert. Josias Clavadetcher 11.09.2021, 12.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die erste Drehgondelbahn der Welt: Das Geschäft läuft rund, im Verwaltungsrat aber gibt es jetzt einen «einschneidenden Schritt». Bild: Josias Clavadetscher / Bote der Urshweiz

Für die meisten der 3650 Aktionäre und erst recht für Aussenstehende kommen diese Neuigkeiten sehr überraschend, vor allem jene beiden Rücktritte, die per sofort erfolgt sind. Thomas Küchler, Schwyz, ist vor drei Jahren in den Verwaltungsrat gewählt worden. Er ist CEO der Schweizerischen Südostbahn (SOB) und brachte im technischen Bereich und in der Personalführung viel Know-how aus dem ÖV ein.