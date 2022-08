Schindellegi 18-jähriger Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke - Polizei sucht Zeugen Am Mittwoch verlor ein Motorradfahrer in Schindellegi die Kontrolle über seinen Töff und verunfallte. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. 11.08.2022, 11.01 Uhr

Bild: PD

Der 18-Jährige fuhr um 17.20 Uhr auf der H8 in Richtung Biberbrugg, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Medienmitteilung schreibt. Aus bislang ungeklärten Gründen habe er im Chaltenbodenrank die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gegen die Leitplanke geprallt, heisst es weiter. Die Rega habe den Verunfallten nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Spital geflogen.