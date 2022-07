Schindellegi Fussgängerin und Hund von Auto angefahren und verletzt Eine 55-jährige Frau wurde auf dem Fussgängerstreifen angefahren. Auch ihr Hund wurde durch den Autofahrer erfasst und verletzt. 07.07.2022, 07.27 Uhr

Dieses Auto erfasste die Frau und den Hund Bild: pd

Am Mittwoch, wurde eine Fussgängerin bei einem Unfall auf der Pfäffikonerstrasse in Schindellegi verletzt. Die 55-Jährige überquerte kurz nach 18 Uhr die Strasse auf einem Fussgängerstreifen. Dort wurden sie und ihr Hund von einem 77-jährigen Autofahrer angefahren. Die Alpine Air Ambulance flog die verunfallte Frau nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine ausserkantonale Klinik.