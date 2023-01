Beatrice Egli verliebt in deutschen Politiker Mustafa Erkan

Schlagersängerin Beatrice Egli ist frisch verliebt in deutschen Politiker Das Liebesleben von Schlagersängerin Beatrice Egli aus Lachen SZ macht derzeit in Deutschland Schlagzeilen. Grund: Sie liebt einen SPD-Politiker mit Beziehungen zum Präsidenten der Türkei. 20.01.2023, 15.37 Uhr

Beatrice Egli soll auf Wolke Sieben schweben und die rosarote Brille anhaben: Frisch verliebt! Bild: Joerg Carstensen/dpa

«Schlagerstar Beatrice Egli – vergeben an Erdogan-Politiker!»: So lautet die Schlagzeile auf «Bild.de». Gemäss Information des Nachrichtenportals habe «der deutsch-türkische Politiker Mustafa Erkan (38) das Herz von Egli erobert». Passiert sei es «ganz überraschend vor ein paar Monaten», in seinem Umfeld rede man bereits offen über das junge Liebesglück. Und weiter berichtet Bild: «Er folgt ihr auf Instagram.»