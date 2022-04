Schlattli 131 neue Stoos-Parkplätze Bis jetzt bietet das Parkhaus im Schlattli den Stoosgästen unter Dach 337 Parkplätze. Nun sollen auf drei Halbgeschossen 131 weitere Plätze entstehen. Der Zeitplan ist ehrgeizig. Jetzt kommentieren 05.04.2022, 21.00 Uhr

Eine Visualisierung des Erweiterungsbaus. Visualisierung: PD

«Damit können die Sicherheit und der Komfort für unsere Gäste stark verbessert werden», freut sich Markus Langen­egger von der Stoosbahnen AG. Am Montag war der Startschuss. Das erweiterte Parkhaus soll bereits Ende November dem Betrieb übergeben werden können. Gerechnet wird mit Kosten von 3,75 Millionen Franken. Das Parkhaus erhält eine mit Holzbalken verzierte Fassade. Das Gesicht des Gebäudes erinnert an ein Mikado und fügt sich in die Umgebung ein. (adm)