Dieter Meiers «Oro de Cacao» produziert einzigartige Schokolade

Schokolade Dieter Meiers «Oro de Cacao» produziert in Freienbach nach «einzigartigem Extraktionsverfahren» Am Standort in Freienbach wird nach dem weltweit patentierten Extraktionsverfahren und mit nachhaltig gewonnenen Rohstoffen hochwertige «Single-Origin-Schokolade» produziert. 21.02.2022, 15.47 Uhr

Dieter Meier in der Fabrik in Freienbach. Bild: PD

Die Fabrik von «Oro de Cacao» in Freienbach steht und hat sein einigen Wochen den regulären Produktionsbetrieb aufgenommen. Damit habe Dieter Meier, Investor, Unternehmer, Musiker und Kunstschaffender, einen Meilenstein in der Entwicklung seines Schokolade-Unternehmens erreicht. Dies schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Meier lässt sich darin mit folgenden Worten zitieren: «Wir mussten das neue Extraktionsverfahren, das von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft entwickelt und von uns weltweit patentiert wurde, auf einen Industrie-Standard bringen, entsprechende Produktionsanlagen entwickeln.»