Schübelbach: 67-Jähriger prallt mit Auto in Hausmauer und stirbt In Schübelbach kam ein Autolenker von der Kantonsstrasse ab und prallte in eine Hausmauer. Der 67-jährige Mann verstarb noch auf der Unfallstelle. 31.03.2020, 16.40 Uhr

Das komplett zerstörte Auto des verstorbenen Lenkers. Bild: Kantonspolizei Schwyz (Schübelbach, 31. März 2020)

(zim) Am Dienstag, 31. März, ereignete sich kurz vor 13 Uhr auf der Kantonsstrasse in Schübelbach ein Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Autofahrer, der in Richtung Siebnen fuhr, kam laut Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz aus bisher ungeklärten Gründen von der Strasse ab und kollidierte frontal mit einer Hausmauer.