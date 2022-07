SCHÜBELBACH Nachbarn sammeln vierstelligen Betrag für Besitzer des abgebrannten Stalls Die Familie Kessler richtete am Tag nach dem Brand des Stalls ihrer Nachbarn eine Spenden-Kanne ein. Ein vierstelliger Betrag ist bereits zusammengekommen. 28.07.2022, 11.05 Uhr

Rosmarie und Jasmin Kessler richteten die Spenden-Kanne am Tag nach dem Brand ein. Bild: Roger Tschümperlin, March-Anzeiger

«Der Schock sitzt immer noch tief!», steht auf einem Papier, das oberhalb der verzierten Milchkanne angebracht ist. Nach dem Brand des Stalls der Familie Diethelm in Schübelbach am 19. Juli hatte Nachbarin Rosmarie Kessler die Idee zur Spenden-Kanne. «Wir richteten die Kanne am Tag darauf ein. Unsere Nachbarn haben an dem Tag alles verloren. Wir möchten helfen, wo es geht», erklärte Kessler gegenüber dem «March-Anzeiger».