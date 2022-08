Schulbildung 10’000 Franken für Kinder in Afrika: HSLU-Studenten sammeln mit ungewöhnlichem Projekt Spenden Sandro Küng und Joshua Kohler fahren mit dem Kajak 2800 Kilometer auf der Donau. Ihr Ziel: 50'000 Franken für äthiopische Kinder. Edith Meyer Jetzt kommentieren 19.08.2022, 14.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Immenseer Sandro Küng (links) und sein Kollege Joshua Kohler wollen auf der Donau, dem zweitlängsten Fluss Europas. Bild: Bote der Urschweiz

Über 100 Stunden haben der Immenseer Sandro Küng und sein Studienkollege Joshua Kohler in die Planung ihrer Kajak-Tour für einen guten Zweck investiert. Die beiden angehenden Wirtschaftsingenieure haben sich an der Hochschule Luzern kennengelernt. «Obwohl es kein Schulprojekt ist, wurden wir mit unserem Projekt von allen Dozenten unterstützt», betont Joshua Kohler.

Die beiden Studenten beschreiben sich als neugierige, abenteuerlustige Menschen, die sich gerne neuen Herausforderungen stellen. Sie sind sportlich, naturverbunden – und zu helfen, sei für sie eine Herzensangelegenheit.

Eine Fahrt ins Blaue

«Wir haben als absolute Anfänger sechs Wochen gepaddelt, um Kindern in Äthiopien Schulbildung zu ermöglichen», sagt Sandro Küng. Das 40 Kilogramm schwere Kajak stand in Immensee parat für die Reise. Los ging es am 24. Juli im baden-württembergischen Donaueschingen, wo die Donau beginnt.

«Wir mussten pro Tag rund 70 Kilometer paddeln, um die gesamte Donau innert sechs Wochen zu befahren», führt Küng aus. Naturschutzgebiete und Wehre wollten die beiden zu Fuss umgehen. Das Ende der Donau grenzt an die Ukraine. Wie ging es dort weiter? «Es ist für uns keine Option, die Donau an einem Kriegsgebiet zu befahren», sagt Küng. So mussten die beiden auf einen anderen Kanal, den Landweg, oder auf einen Nebenfluss im Donaudelta ausweichen.

Idee hat schon Wellen geschlagen

Ihr Abenteuer und ihr Spendenlauf konnte man auf den sozialen Medien verfolgen. «Alle Kosten für unser Projekt tragen wir selbst», sagt Kohler. Denn das Kajak-Abenteuer ist in erster Linie ein Spendenlauf: «Pro Kilometer, den wir paddeln, konnten die Leute einen Betrag nach Wahl spenden», fügt Küng hinzu. Je nachdem wie weit man kommt, fallen die Spenden höher oder weniger hoch aus. Man konnte aber auch einen fixen Geldbetrag spenden. «Jede noch so kleine Spende ist willkommen», betont Küng.

Das Ziel der beiden Studenten waren 50'000 Franken. «Wir haben bereits 24 Leute, die sich für die Kilometerspenden eingetragen haben. Zudem haben wir 2500 Franken Direktspenden erhalten», freute sich Kohler vor dem Start. Mittlerweile ist klar, dass rund 10'000 Franken erreicht wurden. Das Geld kommt am Ende der Abenteuerreise der schweizerischen Hilfsorganisation Bright Future zugute.

«Wir wollen eine kleine Organisation unterstützen, die wenig Geld für administrativen Aufwand verschlingt und bei der wir wissen, dass das Geld tatsächlich bei den Leuten ankommt», so Kohler. Er habe einen persönlichen Bezug zu Bright Future: «Meine Eltern haben sich in dieser Organisation schon ehrenamtlich engagiert und unterstützen sie nach wie vor monetär.»

Der karitative Teil ist denn auch das Kernelement des Projekts. Mit 50'000 Franken können zwei Jahre Schulbildung für hundert äthiopische Kinder ermöglicht werden. Für Küng ist klar, warum das Geld dieser Hilfsorganisation zugute kommen soll: «Äthiopien hat eine Analphabetenrate von über 50 Prozent. Das Land hat zudem immer wieder mit Hungersnöten zu kämpfen, leidet unter Inflation, befindet sich mitten in einem Bürgerkrieg und ist unmittelbares Opfer des Klimawandels.»

Mit wenig Geld viel bewirken

In Äthiopien könne man mit relativ wenig Geld sehr viel bewirken. Die Kinder werden aktiv in ihrem Lernprozess unterstützt durch Lehrpersonen von Bright Future. «Sie erhalten dort nebst der Betreuung auch, was für uns selbstverständlich ist: Schreibutensilien, Papier sowie Kopien», führen die beiden Studenten aus.

Dies sei nötig, weil die Schulklassen mit bis zu 80 Kinder frontal geführt würden und der Lernerfolg mässig sei. Zudem können viele Kinder von ihren Eltern nicht unterstützt werden, da viele selbst nicht Lesen und Schreiben können. Mit der Spende kann den Kindern zudem eine warme Mahlzeit pro Tag ermöglicht werden.

Und kam die Abenteuerreise bei den Leuten gut an? «Ich hörte nur positive Feedbacks», sagt Küng. Sie waren denn auch darauf vorbereitet, in dieser Zeit minimalistisch zu leben. «Unser Gepäck durfte nicht schwer sein. Wir nahmen ein Zelt, Verpflegung, zwei T-Shirts und zwei paar Unterhosen mit», sagt Küng. Der Immenseer leitet zuvor im Jungwachtlager Küssnacht in Zernez eine Gruppe. Nach einem fliegenden Wechsel ging es dann ohne Kajak-Erfahrung die Donau runter – für den guten Zweck.

Hinweis: Infos, Spendenmöglichkeiten und ein Video zum Projekt findet man auf www.degreeoffreedom.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen