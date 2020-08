Schwarzer 1. August im Kanton Schwyz: Zwei Schwerverletzte nach Böller-Zündung und 50 Alarme innert einer Nacht

Die Freude am Nationalfeiertag ist am Samstagabend im schwyzerischen Alpthal getrübt worden. Es kam zu einem Feuerwerksunfall. Zwei 19-Jährige mussten schwer verletzt ins Spital geflogen werden. Zudem war oberhalb des Dorfes der Wald in Brand geraten. Kantonsweit gingen von Samstag auf Sonntag Dutzende Notrufe ein.

Geri Holdener/stg 02.08.2020, 09.58 Uhr