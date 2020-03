Schwer verletzter Velofahrer nach Unfall – Autofahrer beging Fahrerflucht Am Mittwoch wurde ein Velofahrer in Küssnacht bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Autofahrer beging Fahrerflucht. Die Polizei Schwyz sucht nach Zeugen. 12.03.2020, 08.44 Uhr

Auf der Zugerstrasse in Küssnacht kam es am Mittwoch um 17 Uhr zu einem Zusammenstoss zwischen einem Velofahrer und einem Auto, wie die Kantonspolizei Schwyz am Donnerstag mitteilt. Der unbekannte Autofahrer war Richtung Autobahnzubringer unterwegs und bog ab. Er prallte dabei mit einem 53-jährigen Velofahrer zusammen, der von Küssnacht kommend auf dem Velostreifen fuhr.