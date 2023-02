ESAF soll im Kanton Schwyz stattfinden

Schwingen Abklärungen laufen: Das «Eidgenössische» soll in den Kanton Schwyz kommen 2034 könnte das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest im Kanton Schwyz stattfinden. Aber wo kann das gigantische Fest überhaupt ausgetragen werden? Robert Betschart, Bote der Urschweiz Jetzt kommentieren 01.02.2023, 07.10 Uhr

Das letzte Eidgenössische Schwingfest im Kanton Schwyz fand 1974 in Schwyz statt, damals im Gebiet Felderboden bei Ibach. Archivbild / pd

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest von Pratteln im vergangenen Jahr schreibt gerade Negativschlagzeilen. Die Organisatoren des Festes mussten einen Verlust von knapp vier Millionen Franken verbuchen. Ein Grossteil davon decken «Partner» und Gönner, eine halbe Million soll der Kanton Baselland übernehmen.

2034 käme turnusgemäss der Schwyzer Kantonale Schwingerverband zum Handkuss, das Fest durchzuführen (siehe Box). Es wäre eine grosse Chance für die Region, das Schwingen im besten Licht darzustellen. Dazu könnte auch der Tourismus, sprich die Hotellerie, Gastronomie und andere Bereiche, von einem derartigen Grossanlass profitieren. «Die Möglichkeiten wollen wir deshalb sicher genau prüfen», sagt René Schelbert, der Präsident des Schwyzer Kantonalen Schwingerverbandes, hebt aber, bezugnehmend auf das defizitäre Pratteln, zugleich den Mahnfinger: «Das Fest sollte einfach sicher nicht noch weiterwachsen.»

«An der Reihe ist der Schwingklub March-Höfe»

Die Frage stellt sich: Wo kann ein derart grosses Fest vom Platz und von der Infrastruktur her im Kanton Schwyz überhaupt durchgeführt werden? Offenbar haben die meisten Schwingklubs bereits abgewunken. Der Platz ist das Problem. Und weil der Schwingerverband am Mythen 1974 das letzte Esaf im Kanton Schwyz austrug, lassen sie anderen den Vortritt. «An der Reihe ist somit der Schwingklub March-Höfe», sagt Schelbert.

Der Schwingklub March-Höfe hat von der Hochschule Rapperswil bereits eine Vormachbarkeitsstudie erstellen lassen. Gemäss Präsident Reto Kümin möchte man das Fest in der March austragen. Infrage für die Austragung kommen die Orte Lachen, Galgenen, Siebnen, Tuggen oder Reichenburg. Doch an der kürzlich abgehaltenen GV des Schwingklubs gab es auch kritische Stimmen. «Das ist absolut berechtigt, und auch ich sehe eine Durchführung nur in einem vernünftigen Rahmen», sagt Kümin. Trotz einiger Zweifel war der Entschluss am Ende der GV aber einstimmig: Man möchte die Pläne weiterverfolgen und die einmalige Chance nutzen. Ein definitiver Entscheid kann bis Ende dieses Jahres erwartet werden.

Schwingerverband am Mythen würde Austragung prüfen

Sollte wider Erwarten der Schwingklub March-Höfe zum Schluss kommen, das Fest nicht auszutragen, wird man beim Kantonalverband und bei den verschiedenen Klubs nochmals über die Bücher gehen müssen. Auch der Schwingerverband am Mythen würde dann eine Möglichkeit prüfen. Kaspar Besmer, welcher neu als Präsident der Mythenverbändler amtet, betont aber: «Für uns ist das ganz in Ordnung. Da der Schwingklub March-Höfe das Thema bereits aufgegriffen hat, war es für uns bisher kein Thema, und wir haben uns noch keine ernsthaften Gedanken gemacht. Aber, ja, im Notfall würden wir sicherlich auch noch eine Machbarkeitsstudie in die Wege leiten. Auch für uns wäre sicher wichtig, dass der Sport im Mittelpunkt steht.» Als möglichen Standort im Talkessel käme wohl nur der Raum zwischen Ibach und Ingenbohl infrage, so Besmer.

«Eidgenössisches» 1974 in Schwyz Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest wird turnusgemäss jeweils in den fünf verschiedenen Teilverbänden ausgetragen. Das heisst, dass alle 15 Jahre der Innerschweizerische Schwingerverband (ISV) zum Zug kommt. Das ist im Jahr 2034 wieder der Fall. Die letzten «Eidgenössischen» in der Innerschweiz waren in Stans (1989), Luzern (2004) und Zug (2019). Weil im Kanton Uri wegen Platzmangel das «Eidgenössische» kein Thema ist, ist 2034 wieder der Kanton Schwyz an der Reihe. Das letzte Esaf in Schwyz fand 1974 statt – damals im Gebiet Felderboden bei Ibach. Schwingerkönig wurde der Berner Ruedi Hunsperger. Im Schlussgang bezwang er Fritz Uhlmann. (rob)

