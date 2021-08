Schwingen Carlo Gwerder nach seinem Halswirbel-Bruch: «Ich hatte viel Glück im Unglück» – warum er dennoch dem Schwingen den Rücken kehrt Der Muotathaler Carlo Gwerder brach sich am Stoos-Schwinget den Halswirbel. Der 33-Jährige blickt zurück – und tritt zurück. Robert Betschart 11.08.2021, 08.20 Uhr

Es geschah am 26. Juni am Stoos-Schwinget in Ibach. Carlo Gwerder freute sich wie alle Schwinger, nach fast zweijähriger Corona-Pause endlich wieder wettkampfmässig im Sägemehl zu stehen. Doch dann der Schock: Schon im 1. Gang verletzte sich Gwerder schwer und brach sich den ersten Halswirbel. Der zweite Halswirbel wurde leicht angeknackst.

Am Stoos-Schwinget in Ibach musste Carlo Gwerder auf dem Schwingplatz am Boden liegend gepflegt werden. Bild: Keystone

Der Muotathaler schildert den Vorfall folgendermassen:

«Ich habe zum Wyberhaken angesetzt. Im Fallen drehte sich der Gegner ab und riss mich seitlich mit. Ich schlug mit dem Kopf frontal im Sägemehl auf und hörte einen Knacks im Nacken.»

Gwerder dachte zuerst, dass es möglicherweise eine harte Stauchung sei. Trotzdem reagierte er reflexartig genau richtig und stützte sich mit seinen Händen sofort den Kopf. Damit verhinderte der 33-Jährige Schlimmeres: Denn nur ein kleines Nicken oder eine falsche Bewegung hätte dazu führen können, dass Gwerder niemals mehr hätte laufen können. Doch so weit kam es nicht. Auch dank der guten Betreuung durch die Samariter vor Ort und durch den Verbandsarzt der Innerschweizer Schwinger, Didi Schmidle.

Vier Wochen den Kopf nur noch minimal bewegen

«Ich hatte viel Glück im Unglück», sagt Gwerder rückblickend. «Ich konnte meine Beine immer spüren und hatte deswegen nicht sofort Angst, dass ich nie mehr laufen könnte. Aber als die Diagnose kam, dass ein Halswirbel gebrochen sei, war das schon heftig.»

Die Ärzte setzten zuerst auf eine konservative Behandlung und hofften, dass der Bruch von selbst heilen könnte. Das war nicht der Fall. Vor rund drei Wochen wurde der Schwinger nun operiert, und man fixierte den Halswirbel mit einer Platte und zwei Schrauben. «Ich muss nun sehr vorsichtig sein», sagt der Projektleiter Tiefbau der Gemeinde Oberägeri. «Für weitere vier Wochen muss ich darauf achten, dass ich den Kopf nur minimal bewege.» Aber die Prognosen sind gut: Wenn es keine Zwischenfälle gibt, sollte Gwerder später wieder ohne grosse Beschwerden leben können.

Gwerder tritt vom Schwingsport zurück

Also stellt sich die Frage, ob es Gwerder sogar nochmals wagen wird, zurück in den Sägemehlring zu steigen. Der Muotathaler winkt ab:

«Für mich war schnell klar, dass ich nach dieser Verletzung nicht mehr schwingen werde. Die Belastungen im Schwingen auf den Nacken sind beispielsweise in der Verteidigung auf der Brügg enorm. Dieses Risiko werde ich nicht eingehen.»

Damit ist die aktive Schwingerkarriere für Carlo Gwerder beendet. Der Muotathaler, welcher zwischendurch in Unterägeri lebte, nun aber in Ibach wohnt, schwang in seiner Karriere sechs Kränze heraus. Seinen ersten Kranz holte er 2009 am Innerschweizerischen in Baar. Danach lief es für ihn nicht immer nach Wunsch. Erst fünf Jahre später gewann er zum zweiten Mal in seiner Karriere Eichenlaub. Auch dieses Mal wieder an einem Innerschweizerischen.

Carlo Gwerder ist vom aktiven Schwingsport zurückgetreten. Der Muotathaler lebt mittlerweile in Ibach. Der grösste Erfolg seiner Karriere war der Rigi-Kranz. Bild: Robert Betschart, Bote der Urschweiz

Seinen grössten Erfolg aber konnte Gwerder am Bergfest auf der Rigi feiern. 2017 holte er den begehrten Bergkranz. «Das war sicherlich das grösste Highlight in meiner Karriere», blickt der Sennenschwinger zurück.

Gwerder wird sich aber nicht vollumfänglich vom Schwingsport verabschieden. Im Vorstand des Schwingklubs Muotathal bekleidet er das Amt des Vizepräsidenten. Diese Funktion will er auch nach seinem Unfall weiterhin ausüben.