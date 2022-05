Philipp Schuler beendet eine eindrückliche Karriere

Schwingen Philipp Schuler hängt die Zwilchhosen an den Nagel: Der Abschied endet mit Standing Ovations Philipp Schuler lässt sich vom Publikum beim Schwyzer Kantonalen feiern. Der 40-Jährige tritt ab. Simon Gerber Jetzt kommentieren 15.05.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Philipp Schuler beendet seine Karriere Video: PilatusToday

Bereits zum dreizehnten Mal war Muotathal Gastgeber eines Schwyzer Kantonalfestes. Es war unübersehbar – das ganze Tal freute sich nach einer durch die Corona-Pandemie bedingte zweijährigen Wartezeit riesig auf den Grossanlass. Die tüchtigen Organisatoren leisteten eine hervorragende Arbeit. Es ist ihnen perfekt gelungen, ein urchiges und bodenständiges Fest auf die Beine zu stellen. Schon am frühen Morgen marschierte das bunt gemischte Publikum in grossen Scharen auf. Einige rieben sich noch den kurzen Schlaf aus den Augen, doch bei den ersten Spitzenbegegnungen waren sie hellwach. Keine Anlaufzeit gibt es für die Schwinger. Sie müssen bereits frühmorgens im Sägemehl eine maximale Leistung abrufen können.

Ein Athlet stand am Sonntag besonders im Fokus: Patrick Richardson aus der Stadt Chehalis aus dem Südwesten des Bundesstaates Washington. Er erfüllte sich am Sonntag den grossen Wunsch einmal in der Schweiz ein Schwingfest zu bestreiten. Eine Woche später nimmt 34-Jährige auch noch am Urner Kantonalen teil. Danach reist der Schulhausabwart wieder in die USA zurück. Für eine Teilnahme am Eidgenössischen Schwingfest würde sein Können nicht mehr ausreichen.

Hängt die Schwingerhosen endgültig an den Nagel: Philipp Schuler beendete am Sonntag am Schwyzer Kantonalen in Muotathal seine eindrückliche Karriere. Bild: Erhard Gick

Unter dem Publikum gab es viele bekannte Gesichter aus der Politik, der Wirtschaft und dem Sport. Die Schwyzer Politik war gleich durch die drei Regierungsräte André Rüegsegger, Kaspar Michel und Herbert Huwyler vertreten. Eine kurze Anreise hatte der Ständerat und letztjähriger OK-Präsident des Innerschweizer Schwingfestes, Othmar Reichmuth. Auch der dreifache Schwingerkönig Jörg Abderhalden und sein Schlussgangteilnehmer am Eidgenössischen Schwingfest in St. Gallen 1980, Kurt Schneiter, sowie der Schwingerkönig von 1977, Arnold Ehrensberger, mischten sich unters das Schwingervolk.

Beim letzten Schwyzer Kantonalen Schwingfest 2014 in Muotathal stand Roland Gwerder noch als umsichtiger OK-Präsident im Einsatz. Acht Jahre später gab es für ihn einen Rollentausch. Als Speaker führte der ehemalige Kantonsrat zusammen mit seinen fachkundigen Kollegen durch das Fest. Am Abend durfte er sich auch noch über den achten Kranzgewinn seines Sohnes Dario freuen, der ein erfolgreiche Comeback feierte.

Philipp Schuler lässt sich vom Publikum feiern. Bild: Erhard Gick

Letzter Einsatz für den 40-jährigen Philipp Schuler am Sonntag beim Schwyzer Kantonalfest. Die wunderschöne Arena war für den Rothenthurmer ein idealer Ort, um sich nach dreissig Jahren im Sägemehl von der sportlichen Bühne zu verabschieden. Das allerletzte Duell bestritt der dreifache Familienvater um 16.35 Uhr. Mit dem Sieg und der Maximalnote gegen Marco Hürlimann sicherte sich Geschäftsinhaber den 49. Kranzgewinn in seiner langen Karriere. Danach hängte er unter grossem Applaus auf einem Holzbrett die Schwinghosen an den berühmten Nagel. Mit Tränen in den Augen verabschiedete sich der 49-fache Kranzgewinner von seinen Trainingskameraden des Schwingklubs Einsiedeln und vom Publikum. Der Applaus für Schuler wollte nicht enden. Es war ein emotionaler Tag für den stets bescheiden geblieben Athleten. Als Präsident des Schwingklubs Einsiedeln bleibt er dem Schwingsport weiterhin eng verbunden.

Sein letzter Sieg: Philipp Schuler (links) legt Marco Hürlimann beim 6. Gang ins Sägemehl. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022)

Eine Augenweide war einmal mehr der üppige Gabentempel, der durch Vielseitigkeit bestach und jedes Schwingerherz höher schlagen liess. Das Komitee stand, wie schon 2014, unter der Leitung des früheren Aktivschwingers Peter Betschart. Der 54-jährige Landwirt von der Alpkäserei Lipplisbüel hatte mit seiner Crew keinen Aufwand gescheut um den 242 Teilnehmern einen sehr reichhaltigen und aus ausgeglichenen Gabentempel präsentieren zu können: Vom Motorroller, über Mountainbike, Möbelstücke, Kühlschränke, Grillgeräte, Truhen, Waschmaschinen, Fernseher bis hin zu Glocken und Schellen. «Durch die zweimalige Verschiebung hatten wir einen Mehraufwand, der aber zu verkraften war», erklärte Betschart. Einzelne Schwinger nahmen während den Pausen einen Augenschein vor Ort. Der eine oder andere liebäugelte schon mit einer ihm zusagenden Gabe. Ob er diese am Abend dann auch nach Hause nehmen konnte, stand auf einem anderen Blatt.

Mike Müllestein feiert seinen Festsieg nach dem Schlussgang gegen Reto Nötzli. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Joel Wicki, oben, und Christian Bucher. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Sven Schurtenberger, oben, und Marco Ulrich. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Reto Nötzli, rechts, und Roman Fellmann. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Mike Müllestein legt Martin Bättig ins Sägemehl und kommt in den Schlussgang. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Im vierten Gang kehrt Joel Wicki, oben, gegen Ueli Wiget wieder zum Siegen zurück. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Verdiente Abkühlung beim Brunnen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Marco Ulrich, oben, und Noah Schaller. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Reto Nötzli, oben, und Thomas Bucher. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Hier glaubte das Publikum Joel Wicki, oben, bereits als Sieger gegen Christoph Waser. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Doch die Kampfrichter gaben das Ergebnis nicht und Waser gewann den 3. Gang gegen Wicki. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Ein erhöhter Blick auf die Schwingerarena. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Ein Fahnenschwinger zeigt in der Schwingerarena seine Künste. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Die Schwingerarena mit der Pfarrkirche. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Freude bei Ueli Rohrer nach seinem Sieg gegen Marco Fankhauser. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Erich Fankhauser, oben, und Marco Ulrich Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Sven Schurtenberger, unten, und Gustav Steffen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Matthias Aeschbacher Jubelt nach dem Sieg über Joel Ambühl im 1. Gang. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Joel Wicki legt Matthias Herger im 1. Gang auf den Rücken. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022) Joe Wicki ist bereit für den 1. Gang. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Muotathal, 15. Mai 2022)

Keine Transportprobleme hatten die erstklassierten Topathleten. Sie haben wohl den Stier «Fuchs», das Rind «Bavaria», das Rind «Sirna» und das Fohlen «Maika» gleich auf dem Platz gegen bares Geld umgetauscht. Die Lebendpreise gehören nach wie vor zum Schwingsport wie das Sägemehl. Trotz einem nicht unerheblichen Risiko, dass ein Tier durchbrennt, werden diese Preise immer noch in der Arena dem Publikum präsentiert.

An der Rangverkündigung in der Mehrzweckhalle konnten 37 Teilnehmer jubeln. Sie wurden von den acht adrett gekleideten Ehrendamen mit dem heiss begehrten Eichenlaub gekrönt und zusätzlich mit einem Kuss belohnt. Bei der Kranzverteilung hatten die Luzerner einmal mehr die Nase vorne. Sie eroberten 15 Auszeichnungen. Die Schwyzer brachten es auf 12, gefolgt von den Ob- und Nidwaldnern und den Zugern mit je vier. Zwei gingen an die Gäste ins Emmental. Leer gingen dagegen die Urner aus. Die Verteilung auf die sechs Schwyzer Klubs ergibt folgendes Bild: Mythenverband , Einsiedeln, March-Höfe je drei, je einer ging an den Schwingerverband am Rigi, den Schwingklub Küssnacht und dem Schwingklub Muotathal.

Apropos Kränze: Gleich sechs Teilnehmer werden den 15. Mai wohl nicht so schnell vergessen. Mit einer guten Tagesleistung holten Daniel Bühlmann (Emmenbrücke), Silvan Appert, (Ingenbohl), Bruno Suter (Rickenbach), Lukas Heinzer (Goldau). Roman Wandeler (Buttisholz) und Noah Schaller (Luzern) ihren allerersten Schwingerkranz und dazu bestimmt auch noch einen wertvollen Preis. Alle acht angetretenen Eidgenossen holten den Kranz.

Strahlen durften nach dem gelungenen Fest nicht nur die Kranzgewinner, sondern auch der OK-Präsident Richard Föhn. «Wie ich feststellen konnte, klappte alles wie am Schnürchen. Der Zusammenhalt in einem Dorf ist immer noch riesengross. Den für Brot und Wurst im Einsatz gestandenen Helferinnen und Helfer gehört ein Riesenkompliment für den reibungslosen Ablauf in den verschiedenen Ressorts, lautete Föhns Bilanz. Auch das Wetter trug zu einem grossen Publikumsaufmarsch bei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen