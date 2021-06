Schwingen Innerschwyzer Organisatoren planen weiterhin ohne Zuschauer Ab Juli könnten für Grossanlässe 1000 Zuschauer wieder erlaubt sein. Für die Organisatoren der Schwingfeste ist eine Reorganisation aber zu kurzfristig. Robert Betschart (Bote) 19.06.2021, 08.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Innerschweizerische Schwingfest am 4. Juli auf der Sportanlage Wintersried findet ohne Zuschauer statt. Bild: Thomas Bucheli/bote.ch

Es sieht gut aus für den Schwingsport: Vor zwei Wochen fand im Aargauischen das erste Kranzfest seit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug 2019 statt. Am 26. Juni folgt auf Schwyzer Boden dann der Stoos-Schwinget, welcher vom Departement des Inneren bewilligt wurde und wie bereits seit Längerem bekannt auf der Sportanlage Wintersried in Ibach ausgetragen wird.

Und es könnte noch besser kommen: Sollte der Bundesrat die angekündigten Lockerungen Ende Juni umsetzten, wären ab Juli sogar bis zu 1000 Zuschauer abzüglich der Anzahl Schwinger an einem Grossanlass erlaubt. Eine Chance beispielsweise für das Innerschweizerische Schwingfest (Isaf) vom 4. Juli in Ibach, endlich wieder so etwas wie die altbekannte Schwingatmosphäre aufleben zu lassen.

Planung mit Zuschauern ist zu kurzfristig

Doch so weit wird es nicht kommen. Das OK rund um den Schwingerverband am Mythen plant das Innerschweizerische vom 4. Juli ohne Zuschauer. Daran wird auch nicht mehr gerüttelt. Denn Ständerat und Organisationskomiteepräsident Othmar Reichmuth betont gegenüber dem «Boten», dass Stand heute immer noch nicht abschliessend klar ist, ob der Wettkampf mit 200 Schwingern überhaupt durchgeführt werden darf. «Die Aufhebung der Begrenzung von 50 Schwingern ist zwar angekündigt, entscheiden wird das der Bundesrat aber erst am 23. Juni. Sollte dieser Schritt nicht erfolgen, wäre die Durchführung ernsthaft gefährdet.» Auch das Schutzkonzept muss gemäss Reichmuth noch bewilligt werden.

Es gibt also immer noch Fragezeichen, und gemäss dem OK wäre es schlichtweg zu kurzfristig, das Festareal umzuplanen oder gar noch eine Tribüne aufzustellen. Zudem sagt der Illgauer: «Mit dem Bau einer Tribüne ist es nicht getan. Es gilt ein Schutzkonzept zu erarbeiten und umzusetzen. Da vermutlich maximal die Hälfte der Kapazität besetzt sein dürfte, müssten für 1000 Zuschauer doppelt so viele Plätze errichtet werden.

Zudem wird noch eine Sitzpflicht gelten. Also müsste für die Verpflegung aller Anwesenden auch genügend Tische mit maximal sechs Personen und dem notwendigen Abstand errichtet werden. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, was für Auflagen mit Zuschauern zu erfüllen wären.» Auch die Besetzung der bereits bestehenden Tribüne auf der Sportanlage Wintersried mit Zuschauern kann nicht in Betracht gezogen werden. Diese wird für die Pressevertreter benötigt.

Im Mai musste sich das OK festlegen

Ein Fest ohne Zuschauer hat sich abgezeichnet. Denn die Organisatoren haben Planungssicherheit gebraucht. Reichmuth erklärte bereits am 1. Mai im «Boten», dass man allfällige Tribünen, Zelte, WC-Anlagen und die weitere Infrastruktur für ein Fest mit Zuschauern schon zum damaligen Zeitpunkt hätte bestellen müssen. Diese Kosten konnte man nicht riskieren. Weiter ergäbe sich bei einem Fest für 1000 Zuschauer die vielfach zitierte Zweiklassengesellschaft. Es würde sich die Frage stellen: Wer darf ans Fest und wer nicht? Diese Aussortierung von vielen Zuschauern wollten die Organisatoren unbedingt verhindern.

Wie finanziert sich also ein Schwingfest ohne Zuschauer? Droht dem Schwingerverband am Mythen gar ein Verlustgeschäft? Reichmuth dazu: «Es geht nur Dank den Sponsoren, Gönnern und Gabenspendern, die uns in dieser turbulenten Zeit die Treue halten. Wir durften spüren, dass da Persönlichkeiten hinter den Entscheiden stehen, die dem Schwingen nicht nur in guten Zeiten treu sind. Diese Solidarität freute mich ebenso stark, wie das Geld und die Leistungen, die uns zur Verfügung gestellt ­werden. Wir gehen davon aus, dass wir mit einer schwarzen Null abschliessen. Allfällige Sponsoringüberschüsse würden wir anteilsmässig zurückerstatten, das gehört auch zur Solidarität.»